Условий для переговоров нет, могут быть изменения только в марте-мае 2025 года - Морозов

До конца года переговоров не будет. Какие-то шаги в этом направлении могут появиться только тогда, когда будет новая администрация США.

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Условий для переговоров сейчас нет, считает Александр Морозов/ коллаж: Главред, фото: Facebook Морозов, Офис президента Украины, скрин

Условий для переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией сейчас нет. Обсуждение перспектив таких переговоров, которое длится уже несколько месяцев, зашло в тупик. Такое мнение высказал политолог Александр Морозов (Прага) в интервью Главреду.

"На мой взгляд, наоборот, сейчас мы видим ситуацию, когда обсуждение перспектив каких-то, даже предварительных переговоров, которое длится уже три-четыре месяца, зашло в тупик. Попытки прощупать почву показали, что их проведение невозможно. Все стороны, которые могли бы выступить в качестве посредников, заявили, что условий для переговоров нет. Об этом свидетельствуют результаты миссии Орбана и заявление МИД Китая по итогам визита Кулебы", - сказал Морозов.

Он отметил, что сейчас все скорее всего будут и дальше активно говорить о том, что они сторонники переговоров о мире. Но, по словам политолога, сейчас очевидно, что возможности для их проведения нет.

"Поэтому до конца года переговоров не будет. Возможно, когда будет новая администрация США, появятся какие-то шаги в этом направлении. Однако это мы увидим не раньше марта-мая 2025 года. Путин сейчас выступает с позицией, которая не предусматривает переговоров", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Александр Морозов рассказал, почему сейчас невозможны переговоры Украины и РФ:

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Могут ли быть переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны. У Зеленского еще раз подчеркнули, что Киев не пойдет на территориальные уступки России.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внезапно заговорил о референдуме. Президент считает, что решение о возможной передаче России украинских территорий должен принимать украинский народ.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный спрогнозировал, что решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме. Украину ждет еще один круг дипломатических усилий Запада посадить обе стороны за стол переговоров.

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