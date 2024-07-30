Решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме - прогноз

На Украину ждет еще один круг дипломатических усилий Запада усадить обе стороны за стол переговоров.

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Америка может склонить Украину к переговорам? / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Public Domain Pictures

Первые результаты переговоров со страной-агрессором Россией появятся уже зимой. Этому будет предшествовать новый круг дипломатических усилий усадить РФ и Украину за стол переговоров, считает доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

Сам же переговорный процесс, скорее всего, будет идти параллельно с боевыми действиями, рассказал Розумный в интервью Главреду.

"Результаты переговоров появятся тогда, когда Россия исчерпает свои возможности для достижения успехов на поле боя, а Украина, наоборот, будет иметь достаточную численность военных, вооружений и ресурсов. Также все будет зависеть от США, Европы и Китая, которые должны будут окончательно определиться со своим видением ситуации", - отметил эксперт.

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По его мнению, с начала осени, после завершения летней российской наступательной кампании, челночная дипломатия, которая сейчас в разгаре, будет еще более интенсивной.

"К концу осени мы увидим завершение определенного круга этой дипломатии. А уже в конце осени-начале зимы будут все карты на столе и надо будет принимать решение", - уверен Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Переговоры с Россией - главное

Украина в который раз заметила, что может начать переговорный процесс с Россией только на условиях соблюдения международных прав и уважения территориальной целостности.

Тогда как Россия, несмотря на мрачное будущее своих истощенных войск на поле боя, продолжает настаивать на ультиматуме, в том числе требуя от Украины гарантий невступления в НАТО и сокращения численности армии. Ведение такого диалога равнозначно капитуляции Украины, заметили в Институте изучения войны.

Скорее всего, России уже будет нечем воевать в конце 2025 года. До этого времени Москва попытается ускорить переговорный процесс, чтобы взять передышку.

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