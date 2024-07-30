УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме - прогноз

Яна Ставская
30 июля 2024, 20:23
34
На Украину ждет еще один круг дипломатических усилий Запада усадить обе стороны за стол переговоров.
Америка может склонить Украину к переговорам:
Америка может склонить Украину к переговорам? / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Public Domain Pictures

Первые результаты переговоров со страной-агрессором Россией появятся уже зимой. Этому будет предшествовать новый круг дипломатических усилий усадить РФ и Украину за стол переговоров, считает доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

Сам же переговорный процесс, скорее всего, будет идти параллельно с боевыми действиями, рассказал Розумный в интервью Главреду.

"Результаты переговоров появятся тогда, когда Россия исчерпает свои возможности для достижения успехов на поле боя, а Украина, наоборот, будет иметь достаточную численность военных, вооружений и ресурсов. Также все будет зависеть от США, Европы и Китая, которые должны будут окончательно определиться со своим видением ситуации", - отметил эксперт.

видео дня

По его мнению, с начала осени, после завершения летней российской наступательной кампании, челночная дипломатия, которая сейчас в разгаре, будет еще более интенсивной.

"К концу осени мы увидим завершение определенного круга этой дипломатии. А уже в конце осени-начале зимы будут все карты на столе и надо будет принимать решение", - уверен Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Переговоры с Россией - главное

Украина в который раз заметила, что может начать переговорный процесс с Россией только на условиях соблюдения международных прав и уважения территориальной целостности.

Тогда как Россия, несмотря на мрачное будущее своих истощенных войск на поле боя, продолжает настаивать на ультиматуме, в том числе требуя от Украины гарантий невступления в НАТО и сокращения численности армии. Ведение такого диалога равнозначно капитуляции Украины, заметили в Институте изучения войны.

Скорее всего, России уже будет нечем воевать в конце 2025 года. До этого времени Москва попытается ускорить переговорный процесс, чтобы взять передышку.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Розумный Максим Розумный война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Сборная Украины с футбола проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

Сборная Украины с футбола проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

20:41 Спорт
Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу 4 подстанции

Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу 4 подстанции

20:21 Украина
В РФ повредили сразу два Ту-22М3: ГУР раскрыло новые детали атаки на "Оленье"

В РФ повредили сразу два Ту-22М3: ГУР раскрыло новые детали атаки на "Оленье"

19:48 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Была бомбежка : Андрей Данилко вскрыл правду о Софии Ротару 2254

"Была бомбежка": Андрей Данилко вскрыл правду о Софии Ротару

Не смогли спасти ни охрана, никто : на Андрея Данилко напали московские бандиты 1759

"Не смогли спасти ни охрана, никто": на Андрея Данилко напали московские бандиты

Война затянется на 10 лет: Свитан дал тревожный прогноз и назвал причину 1599

Война затянется на 10 лет: Свитан дал тревожный прогноз и назвал причину

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми 1580

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

Последние новости

20:41

Сборная Украины с футбола проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

20:23

Решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме - прогноз

20:21

Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу 4 подстанции

19:48

В РФ повредили сразу два Ту-22М3: ГУР раскрыло новые детали атаки на "Оленье"

19:31

Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны: Западу выдвинули три условия

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог БорейкоРоссия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко
19:10

Европейский Союз продолжает готовиться к возможному возвращению Трампа: экономический аспектмнение

18:58

Самолеты бросало по всему аэропорту: на РФ обрушился жесткий смерчВидео

18:56

"Мое личное желание": Усик трогательно прокомментировал Олимпийскую "бронзу" Харлан

18:55

ВСУ взорвали нефтебазу в Курской области РФ: Генштаб раскрыл последствия мощного удара

Реклама
18:36

Умер известный украинский диктор Василий Манько

18:20

Иначе могут погнить или остановится рост: 4 "золотых" правила, как поливать помидорыВидео

18:14

Пропагандисты РФ заявили о разработке ракеты "Искандер-1000": что о ней известно

18:10

"Экологическая угроза": Борейко раскрыл неутешительный сценарий для разрушенных городов

18:05

Куски крышы летят: в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте РоскосмосаВидео

17:59

США оснастят десятки F-16 для Украины мощным оружием - WSJ

17:50

Гороскоп на август 2024 для Тельцов: новые вершины и хорошая прибыльВидео

17:32

Военные могут остаться без зарплат уже в сентябре: Минфин назвал риски

17:28

Битва за Торецк является вопросом времени, что происходит в городе - DeepState

16:50

"Стоит ли шкурка выделки": эколог раскрыл шокирующие последствия подрыва Каховской ГЭС

16:46

"Ракеты полетят массово": астролог назвал самые опасные дни августа 2024 года для УкраиныВидео

Реклама
16:25

Переговоры приблизились: Украина готовится к встрече Зеленского и Си Цзиньпина

16:12

Отказ Украины от НАТО: Трамп выдал циничное требование в случае победы на выборах - FT

16:06

В СНБО намекнули на новые цели дальнобойных ударов по военным объектам в РФ

16:02

Что категорически нельзя делать дома 31 июля: строгие приметы и запреты

16:00

Секретный рецепт той самой легендарной одесской икры "из синеньких" - просто бомбаВидео

16:00

Видеть не хотят: Аллу Пугачеву "отшили" в РФ из-за нового статуса

15:55

Что такое "ірИс" и "Ірис": почему это не одно и то жеВидео

15:45

Как избавиться от фитофторы на помидорах: народные методы, которые точно помогут

15:40

Новая линия разграничения: что станет предметом переговоров с РФ - Розумный

15:20

Звезда "Маленьких женщин" тайно вышла замуж за своего киномужа

15:20

Как уменьшить счета за электричество: женщина поделилась простым лайфхаком

15:00

Гороскоп на август-2024 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце летаВидео

14:59

РФ готовит в ближайшее время комбинированную атаку: Плетенчук предупредил об угрозах

14:39

Украину накроет новый антициклон: погода резко изменится

14:16

"Можно пробить": раскрыт вероятный сценарий удара РФ по Киевской ГЭС

14:03

Цены "поползут" вверх: какие продукты подорожают в августе

13:55

"Краматорск - город любви": романтичная Витвицкая примчалась к бойфренду на службуВидео

13:43

Углава призывает международные организации обезопасить НАБУ от влияния недобросовестных активистов

13:35

Венгрия "открывает двери" россиянам: в ЕС предупредили об угрозе для Европы

13:23

Каким будет курс доллара и евро в августе: опубликован прогноз

Реклама
13:15

"Не смогли спасти ни охрана, никто": на Андрея Данилко напали московские бандиты

12:52

РФ продвигается в Донецкой области: разведка Британии заявила о боях за важный город

12:16

"Война будет продолжаться в 2025 году": в Кабмине насторожили мрачным прогнозом

12:13

Самый ленивый рецепт маринованных помидоров - просто "вау"Видео

12:00

Новые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августа

11:59

"Война - в патовой ситуации": эксперт объяснил, зачем Кулеба ездил в Китай

11:59

Много сожженной техники: почему на самом деле РФ не штурмует Покровское направление

11:23

"Перешел черту и солгал": между Венгрией и Польшей вспыхнул скандал из-за Украины

11:20

Кто первым получит повестки после обновления данных: адвокат раскрыл важные нюансы

11:05

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли попал в больницу после ДТП

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять