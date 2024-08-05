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США предоставили Украине грант в размере 3,9 млрд долларов: на что пойдут деньги

Руслана Заклинская
5 августа 2024, 12:58
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В этом году Киев получит 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи от Соединенных Штатов, отметил Денис Шмыгаль.
США предоставили Украине грант в размере 3,9 млрд долларов: на что пойдут деньги
Украина получила 3,9 млрд долларов гранта от США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/Denys_Smyhal

Украина получила грант в размере 3,9 млрд долларов от США через Всемирный банк. Средства используют для выплаты зарплат и предоставления социальной помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия", - рассказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что это первый транш прямой бюджетной помощи от США в 2024 году. Всего в этом году Украина получит 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи от США.

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"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии", - подчеркнул премьер.

Кто такой Денис Шмыгаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В этот пакет помощи вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.

Также в Пентагоне обнаружили ошибки в расчетах по боеприпасам, ракетам и другому вооружению для отправки в Украину на сумму 2 миллиарда долларов. Это увеличило неправильно оцененные материалы до 8,2 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал Главред, Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами для поддержания собственной безопасности. В рамках договоров Киев будет получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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