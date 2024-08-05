США предоставили Украине грант в размере 3,9 млрд долларов: на что пойдут деньги

Украина получила грант в размере 3,9 млрд долларов от США через Всемирный банк. Средства используют для выплаты зарплат и предоставления социальной помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия", - рассказал он.
Шмыгаль подчеркнул, что это первый транш прямой бюджетной помощи от США в 2024 году. Всего в этом году Украина получит 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи от США.
"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии", - подчеркнул премьер.
Кто такой Денис Шмыгаль?
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
Помощь Украине от США - новости по теме
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В этот пакет помощи вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.
Также в Пентагоне обнаружили ошибки в расчетах по боеприпасам, ракетам и другому вооружению для отправки в Украину на сумму 2 миллиарда долларов. Это увеличило неправильно оцененные материалы до 8,2 миллиарда долларов.
Как ранее сообщал Главред, Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами для поддержания собственной безопасности. В рамках договоров Киев будет получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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