G7 может предоставить Украине 50 млрд долларов на войну

Из замороженных российских активов Украина может получить более 50 миллиардов долларов.

https://glavred.info/war/g7-mozhet-predostavit-ukraine-50-mlrd-dollarov-na-voynu-10583279.html Ссылка скопирована

Фото: УНИАН

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) 24 июля, поднимут вопрос предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов. Так планируется использовать доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Reuters.

Высокопоставленный чиновник Минфина США рассказал журналистам, что на встрече G7 вряд ли будет достигнуто соглашение или сделано заявление, но министрам финансов важно проанализировать технические детали плана кредитования Украины.

В издании подчеркнули, что для предоставления кредита США требуют от ЕС, чтобы блок заморозил активы РФ по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнут мир в Украине.

видео дня

Неназванный чиновник Минфина США отметил, что Вашингтон очень ясно дал партнерам понять необходимость гарантий, что активы не вернут под контроль России.

"И поэтому, на наш взгляд, что-то, что сделает это очень понятным, даст нам уверенность в том, что мы знаем, что этот кредит может быть предоставлен", - добавил он.

Война в Украине и партнеры

Напомним, что Китай с первых дней полномасштабного вторжения занял позицию нейтральной стороны, однако дальше своими действиями, в частности дипломатическими заявлениями, доказывал обратное - что поддерживает в этой войне режим Путина.

Сомнения по поводу того, что украинские власти не рассматривают освобождение Крыма военным путем, исчезли после интервью Главнокомандующего Александра Сырского. Эксперт Михаил Самусь в материале Эспрессо видит в этом "оптимистические" сигналы.

Но Украина все равно рассчитывает на дипломатическое содействие Китая в будущих переговорах с Россией. Зеленский, например, отмечал, что Пекин имеет рычаги давления на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров.

Читайте другие новости о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред