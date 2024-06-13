'Он дал слово': Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Си Цзиньпином

Владимир Зеленский прокомментировал планы Пекина организовать альтернативный мирный саммит по войне в Украине в обход Глобального саммита мира в Швейцарии.

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Зеленский раскрыл обещание, которое получил от Си Цзиньпина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Глава КНР Си Цзиньпин пообещал Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора между лидерами государств не поставлять оружие и военную технику в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам подписания соглашения по безопасности на 10 лет между Украиной и США.

В ходе пресс-конференции Владимира Зеленского спросили о вероятности поставок оружия и военной техники из Китая в Россию.

"Прежде всего у меня был телефонный разговор с лидером Китая по телефону. Он сказал, что он не будет продавать никакого вооружения России", - ответил Зеленский. видео дня

По его словам, Украина и весь мир смогут убедиться насколько лидер КНР Си Цзиньпин сдержит свое слово.

"Если он уважаемый человек, он не будет этого делать, потому что дал мне слово", - добавил он.

Кроме того, журналисты спросили у украинского президента о мотивах Китая создавать альтернативу Глобальному мирному саммиту в Швейцарии и, считает ли он КНР сообщником России в агрессии против Украины.

"Наш мирный план открыт для всех. Он опирается на хартию ООН. И вы знаете, что он опирается на следующие принципы: территориальная целостность, суверенитет, ядерная безопасность, продовольственная безопасность. Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, они могут подготовить альтернативную формулу мира. Итак, если они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность для диалога", - резюмировал Зеленский.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Позиция Китая по войне в Украине - Глобальный саммит мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Reuters Китай отказался принять участие в Глобальном саммите мира.

В то же время, КНР активизировал информационную кампанию для поддержки альтернативного "мирного плана" среди других государственных правительств. Reuters сообщает об этом, ссылаясь на 10 анонимных дипломатов.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, выразил "глубокое разочарование" из-за отказа Китая принять участие в Глобальном саммите мира, запланированном на ближайшие дни в Швейцарии.

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