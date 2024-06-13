УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

Юрий Берендий
13 июня 2024, 21:53
102
Российские оккупанты понесли "астрономические потери" во время наступления на Харьковщине, достигнув при этом "ограниченных побед" считают в НАТО.
По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине
В НАТО назвали астрономические цифры российских потерь / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Он отметил, что в мае российская оккупационная армия теряла 1000 военнослужащих погибшими ежедневно.

"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", - сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.

видео дня

Представитель НАТО отметил, что России не удалось создать буферную зону в Харьковской области, как это планировал кремлевский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что фронт на этом направлении стабилизирован, а контролируемые РФ территории являются фрагментированными. В НАТО сделали вывод, что победы российских войск на этом направлении будут значительно ограниченными.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковском направлении российская армия подтягивает резервы, возможно, готовя вторую волну наступления, заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

Российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Это связано с разрешением западных стран наносить удары по России с использованием их вооружения, рассказал Александр Букатар, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан".

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области и о переброске российских войск на Харьковщине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова
Реклама

Главное за день

По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

21:53 Украина
Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов

Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов

21:44 Украина
Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

21:01 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы 22347

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда 9392

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

Начался тяжелый период : Буданов - об армагеддоне на фронте и наступлении на Сумы 2762

"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на Сумы

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов 2451

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

Последние новости

22:47

Татьяну Лазареву объявили в розыск в РФ - мнение новоиспеченной "уголовницы"

22:45

"Мне нравится эта пара": кума Константина Меладзе высказалась о фиктивности его развода с Брежневой

22:12

"Что это натворили": Тина Кароль заговорила о свадьбе

21:53

По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

21:48

"Не на ровном месте пришли": сын предательницы Повалий оправдал российских оккупантов

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – ОгрызкоЧерез 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко
21:44

Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов

21:29

Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации, и поблагодарил Минкульт

21:29

Легендарный телеведущий рассказал, почему пропало его общение с Данилко

21:22

Медведев сдал Путина с потрохамимнение

Реклама
21:01

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбуВидео

21:01

Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

20:53

От этого не застрахованы: РФ может ужесточить ракетные удары по Украине

20:38

Новый скандал: Дженнифер Лопес поймали на странном обращении с подчиненными

20:28

"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

19:57

Лучше, чем в магазине: чем полезно домашнее вино из вишни в трехлитровой банке

19:44

Как правильно исповедоваться: с чего начать и как прийти к покаяниюВидео

19:36

Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

19:28

Не поборол схемы, а возглавил их? Эксперт о налоговых махинациях заместителя генпрокурора Вербицкого

19:13

Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результатыВидео

18:55

Не всем военнообязанным придется проходить ВВК: что известно

Реклама
18:51

Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:38

Вето Орбана сняли: НАТО одобрило новый план поддержки Украины

18:27

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банкуВидео

17:57

Какие именно территории РФ будут под ударом американским оружием: четкий ответ Остина

17:53

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

17:53

Рамштайн-23: США оставили Украину "без новостей" о новых Patriot

17:47

Формируется "подводная морская пехота": ситуация на острове Нестрига изменилась

17:30

Звездная ведущая шоу Танці з зірками впервые показала лицо новорожденного сына

17:12

Зачем чистить язык: мало кто об этом догадываетсяВидео

17:06

Всего два запрета: что нельзя делать 14 июня

17:06

"Усик, я иду за тобой": Фьюри "распетушился" и попытался испугать украинского чемпиона

16:55

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

16:45

Польша категорически против передачи систем Patriot Украине: назвали причины

16:35

"Я умру на своем огороде": Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья

16:25

Тейлор Свифт на концерте опозорилась "сопливым инцидентом"Видео

16:04

ВСУ устроили для РФ новую "Чернобаевку": полковник назвал направление и раскрыл детали

15:52

Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

15:49

Возмещение неуплаченных налогов можно ускорить, чтобы средства быстрее пошли на ВСУ - Вербицкий

15:37

Как проверить, правильно ли начислили пенсии и не попасть впросак

15:25

Света не будет дольше: в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе

Реклама
15:19

Само отвалится: как за 30 минут удалить жир из духовки без трения и химии

14:56

У россиян "что-то пошло не так": ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге

14:51

Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot: в Минобороны ФРГ сделали заявление

14:45

Тайно и эффективно: ВСУ устроили "жаркий курортный сезон" в Крыму - Братчук

14:41

"Путевка в ужас": Виталий Козловский рассказал, как семья и служба изменили его

14:10

ВСУ ударили по имперским амбициям РФ: в США озвучили потери оккупантов

13:59

РФ усиливает позиции: Гетьман заявил о второй волне наступления на Харьковщине

13:52

Что означает слово "прескевю": мало кто знает истинное значениеВидео

13:37

Юлия Санина впервые проговорилась про кризис в группе The Hardkiss

13:29

РФ атаковала большую часть электростанций: на чем держится энергетика Украины

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять