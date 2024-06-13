По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

Чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Брюсселе, передает "Европейская правда".
Он отметил, что в мае российская оккупационная армия теряла 1000 военнослужащих погибшими ежедневно.
"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", - сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.видео дня
Представитель НАТО отметил, что России не удалось создать буферную зону в Харьковской области, как это планировал кремлевский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что фронт на этом направлении стабилизирован, а контролируемые РФ территории являются фрагментированными. В НАТО сделали вывод, что победы российских войск на этом направлении будут значительно ограниченными.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях в Волчанске
Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковском направлении российская армия подтягивает резервы, возможно, готовя вторую волну наступления, заявил военный аналитик Алексей Гетьман.
Российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Это связано с разрешением западных стран наносить удары по России с использованием их вооружения, рассказал Александр Букатар, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан".
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области и о переброске российских войск на Харьковщине.
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