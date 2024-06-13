По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

Российские оккупанты понесли "астрономические потери" во время наступления на Харьковщине, достигнув при этом "ограниченных побед" считают в НАТО.

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В НАТО назвали астрономические цифры российских потерь / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Он отметил, что в мае российская оккупационная армия теряла 1000 военнослужащих погибшими ежедневно.

"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", - сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших. видео дня

Представитель НАТО отметил, что России не удалось создать буферную зону в Харьковской области, как это планировал кремлевский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что фронт на этом направлении стабилизирован, а контролируемые РФ территории являются фрагментированными. В НАТО сделали вывод, что победы российских войск на этом направлении будут значительно ограниченными.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковском направлении российская армия подтягивает резервы, возможно, готовя вторую волну наступления, заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

Российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Это связано с разрешением западных стран наносить удары по России с использованием их вооружения, рассказал Александр Букатар, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан".

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области и о переброске российских войск на Харьковщине.

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