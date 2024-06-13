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ВСУ ударили по имперским амбициям РФ: в США озвучили потери оккупантов

Анна Косик
13 июня 2024, 14:10
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Перед началом заседания "Рамштайн" глава Пентагона озвучил, сколько солдат, техники и средств потеряла страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения.
Ллойд Остин, армия РФ
Ллойд Остин рассказал, сколько живой силы и техники РФ удалось уничтожить ВСУ с начала полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: flickr

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 23-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе заявил, что с 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли по меньшей мере 350 тысяч военнослужащих РФ убитыми или ранеными, передает Министерство обороны США.

Также с сентября 2023 года, как раз перед тем, как Кремль начал свое новое наступление, россияне понесли значительные потери в технике. Речь идет об уничтожении 2600 боевых машин вдоль всей линии фронта.

Отдельное внимание Остин в своем докладе уделил ликвидации вражеской техники во время боев на Авдеевском направлении. По его данным, российские оккупанты только за май 2024 года потеряли там более 160 боевых машин.

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"Это еще одно напоминание о цене, которую Россия заплатила за имперские амбиции Путина, и еще одно напоминание о решимости Украины", - подчеркнул глава Пентагона.

Не обошел стороной представитель США и катастрофу для России в Черном море. Как известно, Черноморского флота как такового уже не существует. А все потому, что ВСУ удалось уничтожить или повредить 24 судна страны-агрессора.

Ллойд Остин в конце прокомментировал нынешнюю попытку наступления оккупационных войск на Харьковщине. По его словам, ВСУ сейчас держат оборону и отражают любые попытки врага продвинуться вперед.

"Украинский народ остается стойким и непокоренным, а украинские Вооруженные силы продолжают поражать мир своим мастерством и стойкостью. Украинские войска отражают новое наступление России в Харьковской области и крепко держат оборону на линии фронта на востоке и юге Украины", - добавил министр США.

Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Потери российских оккупантов в войне против Украины

Напомним, после получения ракет ATACMS, ВСУ активно наносят удары по лучшим системам ПВО С-400 страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму. Уничтожение противовоздушной обороны противника происходит в том же темпе, в котором враг может разворачивать системы на полуострове.

Россия также теряет в войне свои ресурсы в глубоком тылу. Недавно силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. В результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов.

Накануне в районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных. Потери врага были настолько весомы, что подразделение вывели с территории Украины.

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