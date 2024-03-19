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Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"

Ангелина Подвысоцкая
19 марта 2024, 22:13обновлено 19 марта, 22:49
Министр обороны Украины подвел итоги "Рамштайна" и назвал приоритетные вопросы.
Умеров, Рамштайн
Умеров подвел итоги Рамштайна-20 / Коллаж: Главред, фото: facebook/Rustem Umerov

В Висбадене состоялось 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Приоритетными темами стали боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16 и дроны. Итоги заседания подвел министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украинская делегация презентовала план на 2024 год и озвучила критические потребности украинских военных.

"Во время сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине", - написал Умеров.

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На встрече с секретарем Остином и генералом Брауном обсудили усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойных средств поражения. Министр отметил, что боеприпасы - это то, в чем критически нуждаются украинские защитники.

"Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору. ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны", - заявил министр.

Украина с партнерами будут работать над обеспечением превосходства в воздухе.

"Помочь закрыть наше небо должны также F16. Мы активно работаем со всеми привлеченными партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее", - добавил он.

Также отмечается, что первые поставки дронов в Украину состоятся уже в марте.

"Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и сделали взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство тех БПЛА, которые уже показали свою эффективность на поле боя", - отметил министр.

Предложение Чехии о закупке 800 тыс. снарядов для Украины

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч снарядов для ВСУ. Однако, чтобы доставить найденные снаряды в Украину требуется дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. В частности, Нидерланды уже пообещали предоставить на эти цели 100 млн евро.

Согласно данным Spiegel, у Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Есть вероятность, что получить боеприпасы можно будет и в странах арабского мира. У некоторых из них есть большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.

По оценкам, Украине потребуется не менее 200 тысяч выстрелов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, средний ежедневный расход снарядов которых может быть в три-пять раз больше, чем у ВСУ.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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война в Украине вторжение России Рамштайн встреча Рустем Умеров
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