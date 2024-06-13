От этого не застрахованы: РФ может ужесточить ракетные удары по Украине

Эксперт раскрыл возможный сценарий действий оккупантов в ходе массированных атак на Украину.

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Россия продолжает бить по украинской энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Оккупанты могут наносить удары по объектам, соединяющим атомные энергоблоки. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар не исключил такой сценарий.

При этом во время чата на Главреде он не считает вероятным нанесение ударов Россией непосредственно по АЭС. Ведь "выбить" атомные станции из энергосистемы можно другим путем.

"Ум у россиян очень своеобразный, поэтому что угодно может быть. Но я не думаю, что они будут наносить удары непосредственно по АЭС. Поскольку выбить АЭС из энергосистемы можно другим способом, собственно, раньше это и делалось врагом, когда наносились удары по соответствующим подстанциям, которые соединяют энергоблок АЭС с энергосистемой", - сказал Гончар.

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Эксперт добавил, что в таком случае, если подстанция повреждается, исчезает нагрузка, и энергоблок аварийно останавливается.

"От этого сценария мы не застрахованы", - подчеркнул Гончар.

Также Гончар отметил, что "ядерный" шантаж Путина работает на западную аудиторию, хотя у РФ, вероятно, нет намерений применять ТЯО в ходе войны с Украиной.

Удары России по Украине - что следует знать

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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