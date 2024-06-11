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На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ

Юлия Закрепа
11 июня 2024, 18:58
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Российская оккупационная армия пытается штурмовать на Купянском направлении и подтягивают туда резервы.
На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ
На Харьковщине россияне стягивают подкрепление / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstate

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области и куда и с каких направлений россияне перебрасывают свои войска на Харьковщине.

"Линия фронта стабилизирована, однако враг все равно не оставляет попыток атаковать позиции наших военных, перед ними и в дальнейшем стоит задача возможного продвижения вглубь нашей территории, поэтому оборонительная операция по факту продолжается. По Липецкому направлению враг успеха не имеет, по Волчанскому так же. Там соответственно происходят как вчера, так и сегодня уличные бои, наши воины пытаются занять более выгодное тактическое положение", - написал Синегубов в Telegram.

Он отметил, что россияне пытаются штурмовать на Купянском направлении и подтягивают туда резервы.

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"Враг проводит штурмовые действия, не сбавляя фактически темпов, для этого он подтягивает резервы как на север нашей территории, так и на Купянское направление так же. Откуда он фактически эти ресурсы берет: это и Сумское направление, и с Купянского направления передислоцирует свои войска на север нашей территории", - отметил глава области.

Также по неподтвержденной информации, враг перетягивает даже резервы с Херсонского направления.

"Ну и уже появилась информация, что якобы с Херсонского направления там же он оттянул свои резервы на Харьковское, поэтому будем анализировать и соответственно будем смотреть, только скажу одно - наши военные готовы к любым подтягиваниям резервов и т.д. и сейчас основная цель - это нанести наибольшее поражение врагу, его живой силе, вооружению и военной технике", - добавил Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ
Какая ситуация на границе Харьковщины / скриншот: Telegram

Смотрите видео о том, что происходит на Харьковщине:

Напомним, что ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет. Украинские войска могут использовать западное оружие для нанесения ударов по плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве РФ.

В СНБО предупредили, что РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове. Александр Литвиненко отметил, что Россия настроена на долгую и изнурительную войну против Украины. Кремль может повторить в Харькове жесткую стратегию.

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