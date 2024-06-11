Ситуация на Харьковщине резко изменилась: РФ применила новую тактику - офицер ВСУ

Военный отмечает, что россияне уменьшили активность наступательных действий на Харьковщине, поскольку украинские военные уничтожают врага еще на подступах.

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Офицер ВСУ раскрыл причины изменения тактики российских войск / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Такие действия врага напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по России с применением их вооружения. Об этом в эфире телемарафона рассказал Александр Букатар, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан".

Он отметил, что ситуация на Харьковском направлении в зоне ответственности батальона "Спартан" остается контролируемой. Украинские военные сдерживают наступление врага и контролируют все его действия и планы.

"Враг (в районе Липцов, - ред.) постоянно пытается продвинуться малыми пехотными группами, попытаться штурмовать наши позиции, заходить с разных сторон, однако ему это не удается. Заранее, еще на подступах, мы его уничтожаем", - рассказал Букатар.

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По его словам, российские оккупанты изменили тактику наступательных операций после разрешения стран-союзников наносить удары по российской территории с применением западных видов вооружения.

"Учитывая то, что интенсивность врага стала немного меньше, то да. Раньше я говорил, что мы до самой границы с РФ доставали дронами, некоторой ствольной артиллерией. Это усложняет им жизнь. Если мы берем последнее время, то враг очень сильно поутих в своей активности. Поскольку еще на подступах мы разрушаем их планы и вносим свои коррективы в боевые действия", - резюмировал военный.

Наступление РФ на Харьковщине - какова ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское наступление в Харьковской области, начавшееся в начале мая, стало полным провалом из-за необдуманных действий российского военного командования. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным аналитиков Института изучения войны, российская оккупационная армия недавно осуществила продвижение неподалеку от Волчанска в Харьковской области, однако их темп наступательных операций замедлился.

В районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные, публикуемые в пабликах пропагандистов.

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