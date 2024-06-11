Ситуация на Харьковщине резко изменилась: РФ применила новую тактику - офицер ВСУ

Российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Такие действия врага напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по России с применением их вооружения. Об этом в эфире телемарафона рассказал Александр Букатар, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан".
Он отметил, что ситуация на Харьковском направлении в зоне ответственности батальона "Спартан" остается контролируемой. Украинские военные сдерживают наступление врага и контролируют все его действия и планы.
"Враг (в районе Липцов, - ред.) постоянно пытается продвинуться малыми пехотными группами, попытаться штурмовать наши позиции, заходить с разных сторон, однако ему это не удается. Заранее, еще на подступах, мы его уничтожаем", - рассказал Букатар.
По его словам, российские оккупанты изменили тактику наступательных операций после разрешения стран-союзников наносить удары по российской территории с применением западных видов вооружения.
"Учитывая то, что интенсивность врага стала немного меньше, то да. Раньше я говорил, что мы до самой границы с РФ доставали дронами, некоторой ствольной артиллерией. Это усложняет им жизнь. Если мы берем последнее время, то враг очень сильно поутих в своей активности. Поскольку еще на подступах мы разрушаем их планы и вносим свои коррективы в боевые действия", - резюмировал военный.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Наступление РФ на Харьковщине - какова ситуация в Волчанске
Напомним, как ранее сообщал Главред, российское наступление в Харьковской области, начавшееся в начале мая, стало полным провалом из-за необдуманных действий российского военного командования. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
По данным аналитиков Института изучения войны, российская оккупационная армия недавно осуществила продвижение неподалеку от Волчанска в Харьковской области, однако их темп наступательных операций замедлился.
В районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные, публикуемые в пабликах пропагандистов.
Другие новости:
- Что будет с субсидиями с высоким тарифом на свет: в Минсоцполитики дали ответ
- Вероятность ввода французских войск в Украину: эксперт объяснил позицию Макрона
- США разрешили "Азову" использовать американское оружие: как отреагировали в бригаде
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред