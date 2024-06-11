Вероятность ввода французских войск в Украину: эксперт объяснил позицию Макрона

Украине нужен не протекторат Франции, а наращивание военной поддержки Украины, уверен Владимир Фесенко.

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Эммануэль Макрон не исключает отправку войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Armée de Terre

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко прокомментировал ситуацию вокруг перспектив вступления Украины в НАТО и возможности ввода западных войск в Украину.

"Что касается продвижения вопроса вступления Украины в НАТО, то здесь все упирается в проблему Белого дома. Нам нужно добиться изменения позиции президентской администрации", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт считает, что перспектива вступления в НАТО будет зависеть от того, когда и на каких условиях закончится война.

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"Пока идет война, в Альянс нас не примут, чтобы не спровоцировать боевые действия между НАТО и Россией", - считает он.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Усиление военной поддержки Украины

Собеседник говорит, что Украине нужен не протекторат Франции, а наращивание военной поддержки Украины.

"В вопросе помощи Париж до сих пор уступает, например, Берлину, который по этому показателю лидирует. Франция же находится в конце первого десятка стран, которые нам помогают. И вот над усилением помощи от Парижа нам и надо работать", - уверен он.

При этом политолог считает, что предположения и прогнозы относительно вероятности отправки Францией своих войск в Украину выглядят нереалистичными.

"Ведь Макрон напрямую не обещал этого сделать. Риторика и конкретные действия Макрона не тождественны, и примеров тому множество. Макрон стремится стать новым европейским Черчиллем, лидером формирования единой системы безопасности Европы. В принципе, нам нужно поддерживать такую риторику Макрона и работать с ним, что и делает президент Зеленский", - добавил Фесенко.

Вероятность отправки войск в Украину - последние новости по теме

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщалось ранее, появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину. Даже самый невероятный сценарий должен быть рассмотрен, подчеркнула Наталия Глоба.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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