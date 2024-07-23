Путин будет 'очень опасным': британский генерал назвал год начала войны РФ с НАТО

Великобритания должна подготовиться к возможному вооруженному конфликту в течение ближайших трех лет, заявил генерал Роли Уокер.

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Великобритания должна подготовиться к войне в течение трех лет / Коллаж: Главред, фото: 46 отдельная десантно-штурмовая бригада, army.mod.uk, ua.depositphotos.com

Великобритания должна подготовиться к войне в течение трех лет. Угроза для страны исходит со стороны четырех стран - России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом заявил командующий вооруженными силами Британии генерал сэр Роли Уокер, пишет Sky News.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин будет "очень и очень опасным", когда выйдет из войны в Украине. Лидер кремля будет стремиться к возмездию от западных стран, которые поддерживают Украину. Это может произойти независимо от того, выиграет или проиграет Россия.

"Суть в том, что когда вы думаете, что они (россияне - Главред) пали духом, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", - отметил Уокер. видео дня

Генерал также обратил внимание на возможное вторжение Китая на Тайвань, намерения Ирана создать ядерное оружие и угрозу со стороны Северной Кореи. Он подчеркнул, что все эти четыре страны налаживают сотрудничество, обмениваясь оружием и технологиями.

"Вот почему к 2027-2028 годам это сближение может достичь своего рода единства и ваша способность справиться с ними отдельно - с конкретным кризисом, который может быть урегулирован с помощью системы, основанной на правилах, я думаю, значительно уменьшится", - отметил Уокер.

Командующий ВС Британии уточнил, что его страна сейчас "не находится на неизбежном пути к войне". Однако британским войскам нужно срочно восстановить свою способность сдерживать будущие войны с помощью надежной боевой мощи.

"У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания", - добавил Уокер.

Что известно о Роли Уокере? Генерал сэр Чарльз Роланд Винсент Уокер (родился 14 мая 1970) - старший офицер британской армии, который служил заместителем начальника штаба обороны с апреля 2021 по июнь 2024. 15 июня 2024 года он стал начальником Генерального штаба, профессиональным руководителем британской армии, пишет Википедия.

Война с РФ со странами-членами НАТО - что известно

Напомним, чиновники и генералы стран НАТО неоднократно предупреждали о возможности нападения России на Альянс. Они также озвучивали свои прогнозы относительно этой угрозы.

Германия активно готовится к возможной агрессии России против стран НАТО. По словам генерального инспектора вооруженных сил Карстена Бройера, Германия планирует увеличить численность своих военных до 1,5 миллиона в течение 5-8 лет. Оптимальные условия для нападения РФ на НАТО могут сложиться в 2029 году.

Как сообщал Главред, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк подчеркнул, что в Альянсе существует консенсус относительно применения 5-й статьи в случае атаки на Сувалкский коридор, что является наиболее вероятным сценарием агрессии против стран Балтии и Польши.

Кроме этого, у России нет шансов в войне с НАТО, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, в конвенционной войне российским оккупантам нечего предоставить Альянсу.

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