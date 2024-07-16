Сценарий войны РФ с НАТО: с какого направления может ударить Москва – мнение

Глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк прокомментировал вопрос вероятности применения НАТО 5-й статьи, которая предусматривает действия коллективной обороны.
"Если Россия и Беларусь совершат агрессию в отношении Сувалкского коридора, реакция НАТО уже будет жесткой", - пишет он в колонке на Главреде.
Эксперт отмечает, что у Альянса уже давно есть консенсус относительно применения именно 5-й статьи коллективной обороны в случае атаки Сувалкского коридора.
"Атака этого участка - наиболее вероятный сценарий агрессии России против стран Балтии и Польши. НАТО будет готово к серьезному решению", - добавил Романюк.
Кто такой Юрий Романюк?
Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".
В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.
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Ранее сообщалось, что у России нет шансов в войне с НАТО, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, в конвенционной войне российским оккупантам нечего предоставить Альянсу.
Напомним, в НАТО прогнозируют, что Россия может воевать еще 3-4 года, написали журналисты Голос Америки со ссылкой на свои источники. Ожидается, что россияне ощутят последствия давления на экономику лишь со временем.
Как сообщалось, в НАТО не видят подготовки России к войне со странами Альянса: генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что оккупанты не могут проводить настолько масштабных операций до тех пор, пока они ведут войну против Украины.
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