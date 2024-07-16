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Сценарий войны РФ с НАТО: с какого направления может ударить Москва – мнение

Алексей Тесля
16 июля 2024, 14:14
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У Альянса уже давно есть консенсус относительно применения 5-й статьи, считает Юрий Романюк.
Сценарий войны РФ с НАТО: с какого направления может ударить Москва – мнение
Раскрыт вероятный сценарий войны РФ с НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк прокомментировал вопрос вероятности применения НАТО 5-й статьи, которая предусматривает действия коллективной обороны.

"Если Россия и Беларусь совершат агрессию в отношении Сувалкского коридора, реакция НАТО уже будет жесткой", - пишет он в колонке на Главреде.

Эксперт отмечает, что у Альянса уже давно есть консенсус относительно применения именно 5-й статьи коллективной обороны в случае атаки Сувалкского коридора.

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"Атака этого участка - наиболее вероятный сценарий агрессии России против стран Балтии и Польши. НАТО будет готово к серьезному решению", - добавил Романюк.

Кто такой Юрий Романюк?

Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.

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Ранее сообщалось, что у России нет шансов в войне с НАТО, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, в конвенционной войне российским оккупантам нечего предоставить Альянсу.

Напомним, в НАТО прогнозируют, что Россия может воевать еще 3-4 года, написали журналисты Голос Америки со ссылкой на свои источники. Ожидается, что россияне ощутят последствия давления на экономику лишь со временем.

Как сообщалось, в НАТО не видят подготовки России к войне со странами Альянса: генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что оккупанты не могут проводить настолько масштабных операций до тех пор, пока они ведут войну против Украины.

нато инфографика
/ Инфографика: Главред

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НАТО военная агрессия РФ Юрий Романюк
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