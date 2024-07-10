УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В НАТО прогнозируют, что Россия может воевать еще 3-4 года - СМИ

Дмитрий Видоменко
10 июля 2024, 10:33
50
В НАТО прогнозируют, что Россия приспособилась к жизни в условиях военной экономики и готова воевать минимум 3−4 года.
Украина, НАТО, Россия
Чиновник Альянса считает, что страна-агрессор РФ может воевать еще 3-4 года / Коллаж twitter.com/APUkraine, УНИАН

В НАТО прогнозируют, что страна-агрессора РФ приспособилась к жизни в условиях военной экономики и готова воевать еще минимум 3−4 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на анонимного чиновника Альянса.

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который вероятно вскоре закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий", — сказал он в кулуарах саммита НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

По его словам, долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики, однако сейчас российское общество готово к текущему образу жизни.

видео дня

"Вместе с оборонно-промышленными обязательствами это обеспечивает стабильные источники поддержки Украины. Это механизм координации, с помощью которого мы будем гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно, когда ей это нужно, и обеспечиваем определенную подотчетность, поскольку все мы знаем, что существует длинный список обещаний, а то, что на самом деле появляется на поле боя, часто отличается от озвученного", — подытожил чиновник.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо

Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

В то же время, Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU - "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на саммите НАТО будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО саммит НАТО война России и Украины
Реклама

Главное за день

В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FT

В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FT

11:15 Мир
Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

09:56 Украина
Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

09:31 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду 3051

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натирала 2336

За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натирала

Орбан поплатится за шоу с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ 2219

Орбан поплатится за "шоу" с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий 2159

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий

Последние новости

11:35

Сколько лет россияне смогут вести боевые действия: Згурец ошеломил прогнозом

11:15

В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FTФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра 11 июля: Кроликам - удача на работе, Лошадям - переедание

10:50

Улучшение позиций Украины на фронте: в США сказали, какие проблемы ждут РФ

10:33

В НАТО прогнозируют, что Россия может воевать еще 3-4 года - СМИ

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - КрамаровАнгары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров
10:05

Тест по картинке: кому бы вы помогли первому

10:01

Переобулся на ходу: беглец Влад Яма показал, чем занимается в США

09:56

Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

09:40

Мобилизация людей до 25 лет: омбудсмен рассказал, законно ли это

Реклама
09:31

Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

09:27

Гороскоп на завтра 11 июля: Львам - экономить, Весам - нужен совет

09:00

Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции

08:59

Есть 10 дней: в Пенсионном рассказали, что нужно сообщить, чтобы не остаться без пенсий

08:39

Болле $1 млрд для защиты неба: Украина получит новую военную помощь

08:23

"Десятки систем ПВО": Байден пообещал мощную поддержку Украине

08:14

128 F-16 для Украины, конец истории Путина: главные тезисы выступления Зеленского в Вашингтоне

08:10

Ракетный аккомпанемент для танцев Орбана: удар по Украине не случайностьмнение

07:58

Украина может остановить и остановит Путина - Байден

06:10

Бандитская разводка Путина-Орбана: на что пытаются вынудить Украинумнение

05:27

От плодов будут ломиться ветки: как обрезать черешню летом для повышения урожаяВидео

Реклама
04:30

Надо найти ошибку за 12 секунд: увлекательная загадка, с которой справятся единицы

03:36

"У врага есть очень большое преимущество": какая техника может изменить ситуацию на фронте

02:40

Джейми Ли Кертис пристыдила Путина из-за ракетной атаки 8 июля

02:14

Стало известно, какие обязанности в ВСУ выполняет офицер Святослав Вакарчук

02:10

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкийВидео

01:44

Игорь Кондратюк жестко высмеял бывшего коллегу Серегу за пропаганду в интервью

01:30

"Сбивать трудно": офицер ВСУ раскрыл проблему при отражении воздушных ударов РФ

00:58

Ракета прилетела в кабинет гинеколога: жуткие детали удара по медцентру Адонис в КиевеФото

00:35

Распад РФ не будет страшным: дипломат удивил планом окончания войны в Украине

00:29

"Бесконечный ад": Максим Галкин выбесил россиян постом про Охматдет

09 июля, вторник
23:17

Оккупанты пытаются взять под контроль два населенных пункта - DeepState

22:52

Захарова наехала на Пугачеву за поддержку Украины после удара РФ по Охматдету

22:48

Первый шаг уже есть: Украина "выжимает" из США разрешение на удары по аэродромам РФ - Кулеба

22:30

Их трудно вернуть: известно число гражданских украинцев, которые в плену в РФ

21:39

Разрешение на удары по энергетике РФ: конгрессмен назвал ожидания от саммита НАТО

21:15

Большинство делает ошибку: как полить растения в жару и не остаться без урожаяВидео

21:08

Россияне празднуют удар по детям и требуют еще - СтерненкоВидеоблоги

21:02

Россия пыталась саботировать заседание Совбеза ООН, Кислица указал Небензе "место"Видео

20:37

График отключения электроэнергии на 10 июля: часов со светом будет больше

20:30

Известный шоумен погрызся с "супермамой" из-за "мира любой ценой"Фото

Реклама
20:09

За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натиралаВидео

19:59

Ни сочувствия, ни осуждения РФ: "интересная" реакция Орбана на удар по Охматдету

19:27

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

19:10

Российская пропаганда опозорилась заявлением об ударе по Охматдетумнение

19:09

Не только для еды: как можно использовать обычные вилки - невероятный лайфхакВидео

19:06

Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету

18:58

Орхидеи и мирные лилии будут цвести круглый год: раскрыт секрет цветущих витрин

18:49

Будут свежие овощи весь год: повар поделился секретом, как можно заморозить кабачки

18:46

У Леонида Каневского обнаружили раковую опухоль - СМИ

18:22

"Хорошая русская" Латынина предложила обстреливать Украину ночью - меньше жертвФото

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять