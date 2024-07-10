В НАТО прогнозируют, что Россия может воевать еще 3-4 года - СМИ

В НАТО прогнозируют, что Россия приспособилась к жизни в условиях военной экономики и готова воевать минимум 3−4 года.

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Чиновник Альянса считает, что страна-агрессор РФ может воевать еще 3-4 года / Коллаж twitter.com/APUkraine, УНИАН

В НАТО прогнозируют, что страна-агрессора РФ приспособилась к жизни в условиях военной экономики и готова воевать еще минимум 3−4 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на анонимного чиновника Альянса.

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который вероятно вскоре закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий", — сказал он в кулуарах саммита НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

По его словам, долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики, однако сейчас российское общество готово к текущему образу жизни.

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"Вместе с оборонно-промышленными обязательствами это обеспечивает стабильные источники поддержки Украины. Это механизм координации, с помощью которого мы будем гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно, когда ей это нужно, и обеспечиваем определенную подотчетность, поскольку все мы знаем, что существует длинный список обещаний, а то, что на самом деле появляется на поле боя, часто отличается от озвученного", — подытожил чиновник.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

В то же время, Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU - "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на саммите НАТО будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

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