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Враг бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ раскрыли детали ракетного удара РФ

Алексей Тесля
21 июня 2024, 12:26
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Ресурсы у РФ не являются безлимитными, подчеркнул Илья Евлаш.
Евлаш
Илья Евлаш /прокомментировал воздушные удары РФ Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот, ГСЧС

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал воздушный удар по Украине российских оккупантов.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, четыре запущенные РФ по Украине ракеты были уничтожены в Кировоградской и Херсонской областях, при этом враг этой ночью враг не применял дроны Shahed.

"Ресурсы даже у такой большой страны не являются безлимитными. И конечно, что им приходится это учитывать. Кроме того, на третий год войны россияне уже понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты. Поскольку мы также принимаем определенные меры для предотвращения и обеспечения безопасности наших инфраструктурных объектов от нападений противника", - отметил представитель ВС.

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По его словам, враг пытается прощупывать противовоздушную оборону Украины, поэтому последней ночью запускал только крылатые ракеты.

"Поэтому это такая игра на истощение, они пытаются найти слабые щели, в то время, когда мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отражать эти ракетно-пушечные удары", - уточнил спикер.

Евлаш также добавил, что оккупанты постоянно атакуют управляемыми авиационными бомбами и продолжают поддерживать этот темп вдоль прифронтовых городов.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за взлета вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, фиксировалось движение российских БПЛА типа "Шахед". Утром в четверг стало известно о последствиях ночной атаки на Украину.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которыми россияне атаковали столицу. В столице не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.

В Укрэнерго сообщили, что в ходе ночного налета вражеских дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов".

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

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