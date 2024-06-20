Ночной удар РФ по Украине: силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов"

Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Днепропетровск.

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РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

В ночь на 20 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов". Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, для воздушной атаки российская оккупационная армия применила:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Воронежской области РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Приморско-Ахтарск – РФ).

Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности, Днепропетровщина.

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Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов" / Фото: t.me/ComAFUA

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Ночная атака РФ 20 июня 2024

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за взлета вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, фиксировалось движение российских БПЛА типа "Шахед". Утром в четверг стало известно о последствиях ночной атаки на Украину.

В Киевской городской военной администрации, ночью 20 июня силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которыми россияне атаковали столицу. В столице не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.

В Укрэнерго сообщили, что в ходе ночного налета вражеских дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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