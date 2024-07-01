Выйти на поле боя с НАТО: Россия хочет нового противостояния - CNN

Кремль не отказывается от своих намерений воевать и за пределами Украины, однако пока боится открытого противостояния с НАТО. Поэтому прибегает к другой тактике.

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Россия боится бороться с НАТО на поле боя, поэтому ведет гибридную войну / Коллаж: Главред, фото: flickr

Страна-агрессор Россия, хоть и не стесняется открыто заявлять о якобы готовности начать войну со странами-членами НАТО, однако на практике боится открытого противостояния против Запада. Поэтому Кремль прибегает к гибридной кампании - поджогам, кибератакам, покушениям и убийствам.

Как пишет CNN, это только начало операций РФ. В Европе уже месяцами отслеживают гибридные действия России. Хотя поодиночке они кажутся незначительными, эксперты считают, что вместе - это гибридная война России против Запада.

Старший преподаватель оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Род Торнтон говорит, что уже отслеживается определенная закономерность в атаках, которые связывают с Россией.

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"За последние несколько месяцев, безусловно, наблюдается увеличение количества таких операций. Это то, что россияне наращивают", - сказал он.

Саботаж, по словам преподавателя, именно та альтернатива полномасштабной войне с НАТО, которую сейчас использует агрессор. Ведь реальное противостояние стало бы катастрофой для РФ. Таким образом Россия задевает НАТО, однако вне пределов 5 статьи Альянса. Эта тактика направлена, в первую очередь, чтобы посеять разногласия в НАТО.

Еще одна задача, которую поставит перед собой Кремль в гибридной войне против НАТО, по мнению исследовательницы по вопросам безопасности Ольги Лаутман - запугать местное население, чтобы оно также оказывало сопротивление нынешней поддержке стран-членов Альянса Украине.

"Цель - сломать волю граждан и подорвать поддержку Украины. Если вы жили мирно в своей стране, и вдруг у вас происходит серия террористических атак, и все это связывают с тем, что ваша страна поддерживает Украину, это оказывает давление на вашу поддержку Украины", - сказала она.

И останавливаться страна-агрессор Россия на достигнутом не собирается. Кремль готов идти дальше в гибридной войне против НАТО, в том числе и из-за отсутствия строгого ответа на такие дерзкие атаки.

"И Европа, и все международное сообщество, которое стремится к глобальной стабильности, должны понять, что Россия находится в состоянии войны с нами, и что она будет продолжать эскалацию, если мы не начнем действовать", - подытожила Лаутман.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Конфликт между Россией и НАТО - что известно

Недавно выяснилось, что у представителей НАТО возникли подозрения относительно причастности России к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море.

Ранее стало известно, что у России в конвенционной войне с НАТО шанс на победу равен нулю, ведь физические пропорции РФ и Альянса составляют 1:25.

Напомним, глава Кремля Путин пытается сформировать так называемую коалицию стран, чтобы противопоставить их НАТО. Он создает иллюзию того, что, кроме Запада, в войне против Украины остальной мир якобы стоит за РФ.

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