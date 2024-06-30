НАТО подозревает РФ в минировании критической подводной инфраструктуры ЕС - The Times

Более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий в Северном море за последние 10 лет.

https://glavred.info/world/nato-podozrevaet-rf-v-minirovanii-kriticheskoy-podvodnoy-infrastruktury-es-the-times-10576988.html Ссылка скопирована

Россия может быть причастна к минированиям в Северном море / Коллаж: Главред, фото: flickr

У представителей НАТО возникли подозрения относительно причастности России к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море. Данные об этом они получили от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.

Как пишет The Times, после разрушения на газопроводах "Северный поток" осенью 2022 года, защита критически важной подводной инфраструктуры стала одним из главных направлений деятельности НАТО и европейских стран, имеющих выход к морю.

Для российских спецслужб после начала полномасштабного вторжения ключевыми целями стали кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы. И если раньше для шпионажа использовались в основном исследовательские суда или военные корабли, то теперь чаще это невоенные суда, поэтому определить его сложнее.

видео дня

"По данным служб безопасности Бельгии, никаких доказательств минирования каблей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северном море не было найдено. Однако в начале войны в Украине взрывчатку обнаружили на одном из британских каблей", - заявил представитель бельгийского подразделения, которое занимается морской безопасностью Томас Де Шпигелере.

Согласно исследованию бельгийской газеты De Tijd, за последнее десятилетие более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий. Как минимум 749 из 945 подозрительных маневров произошли в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 подозрительных действия произошли вблизи кабелей электроэнергии, а остальные 124 - в районах, где проложены телекоммуникационные кабели.

Что важно - информация о месте прохождения кабелей и трубопроводов крайне необходима россиянам, если они хотят совершить диверсию на системах энергетических коммуникаций, подключиться к кабелям связи или манипулировать ими.

В целом операции российских спецслужб за рубежом по состоянию на сегодня достигли масштабов, не виданных со времен Холодной войны. Россия также прибегает к все большему шантажу и финансовым стимулам, в частности, чтобы нанять немцев для шпионажа после отзыва из стран ЕС около 600 дипломатов РФ.

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Российские диверсии и агентурные сети - что известно

В Болгарии российские диверсанты активно атакуют заводы и склады оружейной компании EMKO, которая производит большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, поставляемых Украине.

Накануне глава СБУ Василий Малюк рассказал о том, что удалось разоблачить российского агента в ОСУВ "Хортица". Спецслужба вместе с тогдашним командующим ОСУВ Александром Сырским разоблачила вражеского "крота" в звании подполковника.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной мировой инфраструктуры, в частности трубопроводами и кабелями электропередач, в рамках своей "гибридной войны".

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред