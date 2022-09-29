Авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за умышленной диверсии - Столтенберг

Взрыв на газопроводах "Северный поток" произошли из-за умышленной диверсии / Reuters

Авария на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не является случайностью. Она произошла из-за умышленной диверсии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

"Вся доступная информация указывает на то, что это результат умышленных, безрассудных и безответственных актов диверсий", — сказал он.

Он добавил, за этими действиями последует встречный ответ, однако Столтенберг не уточнил подробности.

"Мы, как союзники, обязались готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", – сказал генсек.

CNN сообщает, что европейские чиновники из органов безопасности заявили, что вблизи зон утечек были замечены российские подводные лодки. Однако пока неизвестно, были ли причастны эти корабли к подрыву трубопроводов. Сообщается, что они регулярно работают в этом районе.

Взрывы на газопроводах Северного потока

В ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. При этом в компании заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

В Службе безопасности Германии заявили, что обе нитки газопровода Северного потока и одна нить Северного потока-2 могут навсегда оказаться непригодными для использования после повреждений, которые они получили в результате аварии в Балтийском море. Если поврежденный трубопровод не будет быстро отремонтирован, то большое количество соленой воды, которая попадет внутрь, вызовет коррозию и разрушит его.

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