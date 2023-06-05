Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздуха

СМИ показали карту направления ветра после новости о повреждении трубопровода с аммиаком в районе Купянска.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-obstrelyala-truboprovod-s-ammiakom-v-ukraine-kakie-oblasti-pod-ugrozoy-yadovitogo-vozduha-10475770.html Ссылка скопирована

Харьков, Харьковская область / Коллаж Главред, фото Википедия, Генштаб ВСУ

5 июня российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, произошла разгерметизация.

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", - написал чиновник.

По его словам, в области уже организовали штаб для ликвидации последствий инцидента. На месте работают все профильные службы.

При этом все детали Синегубов пообещал сообщить позже.

Какие области под угрозой

СМИ показали карту направления ветра после новости о повреждении трубопровода с аммиаком в районе Купянска. Сообщается, что сейчас ветер дует в сторону Донецкой области.

Карта ветра / скриншот

Чем опасен Аммиак

Аммиак — это ядовитый бесцветный газ, он имеет характерный резкий запах, похож на нашатырь. Если его вдыхать в большом количестве — можно отравиться.

Среди симптомов – жжение слизистых рта и носа, сильный кашель, удушье и даже ожоги дыхательных путей. Страдают и глаза – аммиак может вызвать сильное раздражение, вплоть до слепоты.

Удары по Украине

Напомним, что россияне ударили по военному объекту Хмельницкой области. Загорелись склады горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов.

Ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

Смотрите видео о том, зачем россияне заминировали завод в Крыму:

Читайте также: