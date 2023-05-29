Россияне ударили по военному объекту Хмельнитчины: уничтожили 5 летательных аппаратов

Во время ночного обстрела, 29 мая, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область.

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Россияне обстреляли Хмельницкую область / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Google maps

Во время массированного ракетного обстрела Украины, в ночь на 29 мая, армия страны-агрессора России ударила по военному объекту в Хмельницкой области.

"Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них-военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов", - сообщили в Telegram-канале ОВА.

В администрации не разглашают больше информации, что именно удалось уничтожить во время вражеской атаки. Данные по пострадавшим уточняются.

Ракетная атака РФ на Украину

Напомним, что ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Сегодня, в ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

В ночь на 28 мая в Киеве всю ночь раздавались взрывы - россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

Смотрите видео о том, как Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами:

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