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Пригожин подрывает режим Путина, так как не получил награду за Бахмут - ISW

Анна Ярославская
29 мая 2023, 07:38 обновлено 29 мая, 07:45
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Выпады Пригожина в адрес Путина и Минобороны РФ в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" могут свидетельствовать о разочаровании главаря ЧВК.
Путин, Пригожин
Пригожин злится на Путина, так как не получил "награду" за Бахмут / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз косвенно подорвал режим кремлевского диктатора Владимира Путина, критикуя бюрократическую машину в РФ. Аналитики Института изучения войны считают, что это, вероятнее всего, связано с обидой на то, что он не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Как говорится в отчете ISW, Пригожин, отвечая на вопрос журналиста о том, что российские государственные СМИ запрещают любые дискуссии о "вагнеровцах", заявив, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры в ближайшее время, от одного до трех месяцев, прежде чем "народ начнет сопротивляться и начнет ненавидеть бюрократов".

Пригожин заявил, что российские официальные лица смогли бы воспользоваться своей исторической способностью подвергать российское общество цензуре, если бы РФ не начала войну против Украины.

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"Комментарии Пригожина, скорее всего, нацелены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, который непосредственно занимается небольшими инфраструктурными проектами и жизнями простых россиян", - отмечают аналитики.

Эксперты ISW полагают, что Пригожин, возможно, нападает на Путина за то, что руководитель Кремля не дал ему обещанную награду за захват Бахмута.

"Выпады Пригожина в адрес Путина и Минобороны России в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что не получил обещанной компенсации за "победу" в битве за Бахмут", - говорится в отчете ISW.

Ситуация в Бахмуте

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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