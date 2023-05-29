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Русские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой

Дмитрий Видоменко
29 мая 2023, 11:38 обновлено 29 мая, 11:38
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В ночь с 28 на 29 мая, Украину атаковали ракетами из самолетов стратегической авиации из Каспийского моря и шахидами, сообщают в ГСЧС.
Спасатели, воронка
Как говорят спасатели, в результате падения обломков сгорело хозяйственное здание - хлев / ГУ ГСЧС по Львовской области

В ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники ГСЧС Украины.

Как говорят спасатели, в результате падения обломков сгорело хозяйственное здание (хлев), а пострадавших ‒ нет.

Позднее местные спасатели опубликовали фото тушения пожара на месте падения обломков.

видео дня

"В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, повреждена кабина трактора. Огнеборцам удалось предотвратить уничтожение огнем 2 хозяйственных зданий и жилого дома", — рассказали в ГСЧС.

Спасатели, воронка

Ночная атака русских оккупантов на Украину

В ночь на понедельник, 29 мая, российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Всего силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей.

Как сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего российские оккупанты применили 35 ударных дронов.

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