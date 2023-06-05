В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

Страна-агрессорка Россия продолжает массированные обстрелы по мирным жителям в населенных пунктах Харьковской области.
За минувшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 26 населенных пунктов области. В результате этого два человека погибли, еще три получили ранения, об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона Єдині новини.
"Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается", - сказал Синеегубов.
Российские оккупанты после деоккупации части Харьковщины регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.
Полиция и прокуратура сообщают о разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
Ракетные обстрелы Украины
Напомним, что россияне ударили по военному объекту Хмельницкой области. Загорелись склады горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов.
Ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.
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