В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

Страна-оккупант Россия продолжает массово обстреливать Харьковскую область.

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Оккупанты обстреливают Харьковщину / коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Страна-агрессорка Россия продолжает массированные обстрелы по мирным жителям в населенных пунктах Харьковской области.

За минувшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 26 населенных пунктов области. В результате этого два человека погибли, еще три получили ранения, об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

"Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается", - сказал Синеегубов.

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Российские оккупанты после деоккупации части Харьковщины регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Ракетные обстрелы Украины

Напомним, что россияне ударили по военному объекту Хмельницкой области. Загорелись склады горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов.

Ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

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