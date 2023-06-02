'Не Россия начала войну': Лукашенко сделал абсурдное заявление о войне в Украине

Белорусский диктатор отметил, что "решить вопрос" с Украиной нужно было еще в 2014-2015 годах.

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Лукашенко сделал циничное заявление о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Лукашенко поддержал позицию президента страны-агрессора России Путина, который заявил, что не Россия начала войну в Украине, а она началась задолго до 2014 года.

Белорусский диктатор отметил, что наблюдал за событиями в Украине, включая "коричневый" переворот и его последствия, обвинив украинскую власть в необеспечении мирного сожительства людей, пишут белорусские СМИ.

Лукашенко также признал, что если бы не началась полномасштабная война чуть более года назад, то это произошло бы вскоре, но в худших условиях для России и Беларуси.

Он подчеркнул, что ошибкой было не решить конфликт в 2014-2015 годах, когда в Украине не было армии и готовности, но все желали мирного урегулирования, тем временем украинская власть укрепляла свои вооруженные силы.

Смотрите видео о том, как Россия хочет ввести свои войска в Беларусь:

Угроза нападения России из Беларуси

Напомним, что войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта. На полигоне Ружанский оккупанты РФ и войска Беларуси моделируют практические действия авиационного компонента своей региональной группировки.

Путин взял под контроль Беларусь. Глава Кремля Владимир Путин согласовал с лидером Китая Си Цзиньпином размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия, считает Олег Жданов.

Россия разразилась угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО. Тактическое оружие страны-агрессора России в Беларуси, мол, "поможет обеспечить безопасность Союзного государства", сказал российский посол.

Ядерное оружие в Беларуси не поможет России устроить перелом на войне против Украины. Заявление министра обороны агрессора России Шойгу совпало с новым пакетом помощи Украине от США и вступлением Финляндии в НАТО.

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