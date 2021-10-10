У России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу

Газпром надеется, что Конституционный суд Германии в Карлсруэ позволит вывести СП-2 из-под европейского энергетического законодательства - эксперт / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 может оказаться во владении группы компаний, в числе которых Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Они уже принимают участие в энергетическом проекте. В таком случае трубопровод будет соответствовать всем требованиям Третьей газовой директивы ЕС, которая фактически запрещает монополию Газпрома на магистраль. Однако в России по-прежнему надеются, что Конституционный суд Германии в Карлсруе поможет вывести трубу из-под европейского законодательства. Об этом заявил аналитик Даниэль Чижевский.

В комментарии Польскому радио он рассказал о том, что ситуация с финансированием проекта такими компаниями, как Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может поспособствовать решению вопроса в пользу СП-2.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

"В конечном итоге, владельцем проекта Северный поток-2 может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой", - отметил Чижевский.

Впрочем, по его словам, подобный сценарий рассматривается, скорее, в качестве исключения. Россияне надеются, что суд в ФРГ позволит им обойти европейское энергетическое законодательство.

"Газпром еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласится вывести Северный поток-2 из-под юрисдикции евросоюзного законодательства", - добавил Чижевский, подчеркнув, что запуск СП-2, с большей долей вероятности, все-таки состоится.

Реклама

Запуск Северного потока-2

Председатель Газпрома Алексей Миллер 10 сентября сделал заявление о том, что сооружение магистрали Северный поток-2 уже завершено. Работы закончились в 8:45 по Киеву.

Журналисты Bloomberg писали, что первые поставки газа по СП-2 в Европу могут начаться еще с 1 октября, а уже в декабре газопровод заработает на полную мощность. Однако позже Миллер сказал, что поставок топлива пока не будет.

В Федеральном агентстве Германии, которое проводит сертификацию Северного потока-2, предупредили компанию-оператора трубы Nord Stream 2 AG о том, что компания будет наказана в случае, если магистраль запустят еще до того, как проект получит разрешение на работу.

4 октября в Газпроме объявили о начале заполнения газом первой нитки трубопровода СП-2. Нитка будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь необходимого давления для дальнейшего тестирования газопровода.

5 октября немецкий регулятор BNetzA попросил компанию Nord Stream 2 AG о предоставлении всей документации относительно выполнения всех нормативных требований Европы после запуска газопровода Северный поток-2.