Подача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома

Компанию-оператора Северного потока-2 ожидает наказание в том случае, если газ пойдет по трубопроводу без сертификации / Reuters

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии примет меры в отношении компании-оператора газопровода Северный поток-2 в том случае, если Nord Stream 2 AG решится на прокачку газа до того, как трубопровод Газпрома пройдет процедуру сертификации. Причем пока неизвестно, когда магистрали выпишут разрешение на работу.

Как сообщает Reuters, в Федеральном сетевом агентстве заявили, что регулятор рассматривает заявку на сертификацию российского газопровода Северный поток-2. Когда завершится процесс, без которого трубу не смогут ввести в эксплуатацию, в регуляторе не говорят. Впрочем, в Bundesnetzagentur предупреждают, что компании Nord Stream 2 AG грозит наказание в том случае, если прокачка газа по магистрали начнется до того, как ее сертифицируют.Читайте такжеМанипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2

Также подчеркивается, что перед тем, как работа газопровода Северный поток-2 будет одобрена, Nord Stream 2 AG следует выполнить правило Третьего энергетического пакета ЕС. Целью требования является обеспечение гарантии конкуренции и равных условий для всех игроков газового рынка.

Запуск газопровода Северный поток-2

Председатель правления российской транснациональной корпорации Газпром Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, заявил, что газопровод Северный поток-2 достроен. Работы были завершены в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили, что первые поставки газа по трубе СП-2 могут начаться уже с 1 октября. Через два месяца газопровод может заработать в полном объеме.

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В МИД России заявили, что надеются на скорейший запуск Северного потока-2, однако этот вопрос зависит от решения Германии, которая должна провести сертификацию газопровода.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что россияне планируют запустить газопровод Северный поток-2 еще до того, как будет завершена процедура сертификации трубы. Процесс разрешения на работу для магистрали усложняется газовым шантажом Европы, который происходит в последнее время.