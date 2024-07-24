Поддерживает ли Си Украину: Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы

Президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин, по словам главы государства, поддерживает территориальную целостность Украины.
Кулеба уже встретился с китайским коллегой и доложил Зеленскому о ходе переговоров.
Президент в вечернем обращении заявил, что Китай не только поддерживает территориальную целостность Украины, но и обещает не поставлять оружие России.
"Визит украинского чиновника на таком уровне впервые за много лет - и это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также есть подтверждение того, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин - что Китай не будет поставлять оружие России", - сказал Зеленский.
Подробный доклад президент ожидает от Кулебы после возвращения министра в Украину.
Украина-Китай - отношения на фоне войны
Китай с первых дней полномасштабного вторжения занял позицию нейтральной стороны, однако дальше своими действиями, в том числе дипломатическими заявлениями, доказывал обратное - что поддерживает в этой войне режим Путина.
Этим объясняется, в частности, укрепление экономического сотрудничества с Россией. Помимо этого, СМИ неоднократно писали о военной поддержке КНР ВПК России.
Но Украина все равно рассчитывает на дипломатическое содействия Китая в будущих переговорах с Россией. Зеленский, например, отмечал, что у Пекина есть рычаги давления на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров.
Министр иностранных дел этими днями находится в Китае. Главный вопрос, который затронут обе стороны, - вопрос мира в Украине.
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