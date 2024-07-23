УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Визит Кулебы в Китай: в МИД страны сказали, на какой диалог они рассчитывают

Мария Николишин
23 июля 2024, 15:50
31
Китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств.
Визит Кулебы в Китай: в МИД страны сказали, на какой диалог они рассчитывают
Визит Кулебы в Китай / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, когда тот приедет в КНР, будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий. Это следует из ответа на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на вопрос об ожиданиях Пекина от визита украинского топ-дипломата, передает Укринформ.

"Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования "кризиса в Украине" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.) политическими методами", - сказала Мао.

По её словам, "Китай всегда был за прекращение огня, а мирное урегулирование кризиса отвечает интересам каждой из сторон".

видео дня

Стоит отметить, что в своем ответе китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств, что требует от страны-агрессора освободить оккупированные украинские территории.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Позиция Китая относительно войны в Украине - что известно

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Китай воздерживается от принятия позиции по войне в Украине, поскольку для него важно знать результат противостояния. В случае победы Украины, КНР будет ограничена в своих действиях.

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Пекин на стороне главы Кремля Владимира Путина.

Полковник запаса Олег Жданов считает, что в договоре о стратегическом партнерстве, который подписали страна-агрессор Россия и Северная Корея, не исключен также след Китая, потому что Пекину выгодно, чтобы РФ держалась на плаву и продолжала войну.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине КНР Дмитрий Кулеба новости Китая
Реклама

Главное за день

Заблокируем программу финансирования: Венгрия выдвинула новый ультиматум Украине

Заблокируем программу финансирования: Венгрия выдвинула новый ультиматум Украине

16:42 Мир
РФ собрала 90 тысяч солдат на Запорожье: в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления

РФ собрала 90 тысяч солдат на Запорожье: в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления

16:28 Украина
Мощный удар по ж/д парому: СМИ узнали детали атаки на порт "Кавказ" в РФ

Мощный удар по ж/д парому: СМИ узнали детали атаки на порт "Кавказ" в РФ

16:15 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95 6367

Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95

На пользу Путину : Орбан поплатился за «миссию мира» – громкое решение ЕС 4423

"На пользу Путину": Орбан поплатился за "миссию мира" – громкое решение ЕС

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до Покровска 2809

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до Покровска

Врач Байдена прокомментировал слухи о возможной смерти президента 2203

Врач Байдена прокомментировал слухи о возможной смерти президента

Последние новости

16:50

Когда США разрешат бить по РФ ATACMS: Жданов озвучил печальный прогноз

16:47

Чем убрать плесень со швов в ванной комнате: удивительный результат уже за 5 минутВидео

16:44

Российская певица в неадекватном состоянии жестко опозорилась во время концертаВидео

16:42

Заблокируем программу финансирования: Венгрия выдвинула новый ультиматум Украине

16:28

РФ собрала 90 тысяч солдат на Запорожье: в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления

У Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий КлочокУ Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий Клочок
16:26

Как устранить запах после жарки - хитрый трюк со сковородкой

16:17

Сергей Притула прокомментировал побег Руслана Ханумака из Украины: "Это грустно"

16:15

Мощный удар по ж/д парому: СМИ узнали детали атаки на порт "Кавказ" в РФ

15:50

Визит Кулебы в Китай: в МИД страны сказали, на какой диалог они рассчитывают

Реклама
15:40

На сколько лет может затянуться война в Украине: Жданов описал два сценарияВидео

15:36

В ВР саботировали запрет УПЦ - с громким скандалом разошлись до августа

15:32

Редкое фото: Лилия Ребрик похвасталась младшей сестрой-красоткой

15:30

Церковный праздник 24 июля: что запрещено делать на мучеников Бориса и Глеба

15:07

Райан Рейнолдс наконец-то рассекретил имя четвертого ребенка

15:05

Украина ведет диалог с Молдовой о возможности возвращения уклонистов: что известно

14:55

РФ ударила дроном по детскому дому на Днепропетровщине: ранены трое детейФото

14:49

Переворот в РФ и террор: пропагандист Никита Михалков выдал новую порцию бреда

14:44

Когда вернется невыносимая жара +37 градусов: синоптик назвала дату

14:30

Гороскоп на завтра 24 июля: Тельцам - неожиданный вызов, Девам - огромная удача

13:55

РФ хочет ликвидировать плацдарм: полковник назвал вероятное направление штурма

Реклама
13:45

Чего ждать Украине от Харрис, если она выиграет выборы: названы все нюансы

13:31

Даже говорить о ней не захотела: от Насти Каменских отреклась крестная мама - причина

12:59

Число растет: сколько украинцев готовы отказаться от территорий ради мира - КМИС

12:54

Что означает слово "літепло": мало кто знает настоящий ответВидео

12:53

День Почаевской иконы Божьей Матери: что запрещено делать 23 июля

12:46

ВСУ сбили российский Су-25 на востоке: опубликовано видео точного удараВидео

11:55

Будет блестеть как новая: как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагараВидео

11:55

Дроны атаковали особую часть ГРУ: в Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму

11:37

В Украине частично отменили отключение света в 10 областях: графики 23 июля изменятся

11:28

Не сдержать слез: Инна Мирошниченко раскрыла сокровенную мечту приемной дочериВидео

11:21

Сегодня Рада продлит мобилизацию и военное положение в Украине

11:07

Гороскоп на август 2024: Девам - предательство, Стрельцам - возможность

10:57

В РФ жалуются на прилет по порту "Кавказ": дроны атаковали паромное судно

10:46

РФ готовит новый штурм на Харьковщине: в ВСУ назвали вероятное направление удара

10:43

РФ меняет тактику применения БПЛА в ходе атак: Жданов назвал главную опасностьВидео

10:36

Гороскоп Таро на август 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - отпуск, Стрельцам - перспективыВидео

10:34

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Собакам - разочарование, Крысы - займитесь спортом

10:08

Популярный украинский певец ушел в ВСУ добровольцем

09:49

Разрешение на удары по территории РФ: в Польше сделали важное заявление

09:45

РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумщины: что известно о ночном ударе по Украине

Реклама
09:43

Новый церковный календарь на август 2024: даты всех праздников

09:28

Кейт Миддлтон сообщила радостную новость - что случилось

09:16

Солнце "отключит" свет и связь на Земле: что случилосьВидео

08:47

"Скатерть напомнила из СССР": Ольгу Сумскую затравили в сети за патриотический наряд

08:39

Может "перекрыть кислород" Украине: Жданов назвал 2 сценария в случае победы ТрампаВидео

08:00

Почему проблемы Путина с танками не остановят войнумнение

07:51

Когда демократы объявят своего кандидата в президенты США: названы сроки

06:53

Второй саммит должен пройти с участием РФ: в ЕС назвали условие для Путина

06:00

Как заставить Путина прекратить войну и погрузить Россию в хаосмнение

05:32

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до ПокровскаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять