Визит Кулебы в Китай: в МИД страны сказали, на какой диалог они рассчитывают

Китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

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Визит Кулебы в Китай / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, когда тот приедет в КНР, будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий. Это следует из ответа на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на вопрос об ожиданиях Пекина от визита украинского топ-дипломата, передает Укринформ.

"Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования "кризиса в Украине" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.) политическими методами", - сказала Мао.

По её словам, "Китай всегда был за прекращение огня, а мирное урегулирование кризиса отвечает интересам каждой из сторон".

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Стоит отметить, что в своем ответе китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств, что требует от страны-агрессора освободить оккупированные украинские территории.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Позиция Китая относительно войны в Украине - что известно

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Китай воздерживается от принятия позиции по войне в Украине, поскольку для него важно знать результат противостояния. В случае победы Украины, КНР будет ограничена в своих действиях.

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Пекин на стороне главы Кремля Владимира Путина.

Полковник запаса Олег Жданов считает, что в договоре о стратегическом партнерстве, который подписали страна-агрессор Россия и Северная Корея, не исключен также след Китая, потому что Пекину выгодно, чтобы РФ держалась на плаву и продолжала войну.

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