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Китай отправил войска в Беларусь: стали известны мотивы решения КНР

Юрий Берендий
20 июля 2024, 15:14
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Военные учения в Беларуси для Китая важны как один из факторов поддержания имиджа и демонстрации "присутствия" в Европе, считает аналитик.
Китай отправил войска в Беларусь: стали известны мотивы решения КНР
Для чего Китай отправил войска в Беларусь / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны Беларуси

В Беларуси продолжаются совместные военные учения армии Беларуси и военных Китайской народной республики. Они проходят на полигоне "Брестский", который находится в 2,8 км от границы с Польшей и 28 км от Украины. О мотивах отправки китайских войск в Беларусь рассказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что эти учения были запланированы заранее и не представляют дополнительной угрозы. В Беларуси учения в разных форматах проходят непрерывно с начала полномасштабного вторжения, в том числе с РФ и другими странами.

"Поэтому это один из факторов, которым Китай демонстрирует свое присутствие в Европе, это очень важная для него имиджевая вещь", - указывает он.

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Эксперт добавил, что Лукашенко сейчас больше зависит от китайских юаней, а не от российских рублей. Он делает вывод, что эти процессы взаимосвязаны.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Военные учения Китая и Беларуси - что известно об отношениях между КНР и Белоруссией

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай и Беларусь проводят военные учения вблизи границ Польши. В Минске эти маневры назвали "антитеррористической тренировкой" совместной китайско-белорусской группировки, тогда как в Пекине заявили, что мероприятие не направлено ни против одного государства. Военный аналитик Иван Ступак, который работал в Службе безопасности Украины с 2004 по 2015 год, объяснил реальные цели этих учений. По его словам, Беларусь имеет две основные цели: провести тренировку своих войск вместе с таким влиятельным партнером, как Китай, и улучшить отношения с Пекином.

Он добавил, что для Китая Беларусь является лишь символическим партнером. Пекин сотрудничает с Минском, но воспринимает его как незначительного вассала, на которого можно влиять и продавать определенные товары.

Также сообщается, что белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил об отводе белорусских войск от границы с Украиной. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о мотивах этих действий Лукашенко.

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