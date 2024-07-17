УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой

Мария Николишин
17 июля 2024, 03:30
24
Ступак отмечает, что в проведении китайско-белорусских учений заинтересована прежде всего Беларусь.
Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой
Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Китай и Беларусь проводят военные учения у границ Польши. В Минске эти маневры назвали "антитеррористической тренировкой" совместной китайско-белорусской группировки, а в Пекине заявили, что мероприятие не направлено против каких-либо государств. В интервью Главреду военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак рассказал, какова реальная цель этих учений.

По его словам, Беларусь преследует две цели: провести тренировку своих войск совместно с таким солидным партнером, как Китай, и наладить отношения с Пекином.

"Лукашенко всячески выгибается в дугу, подпрыгивает и приседает, поскольку для него очень важно быть рядом с Китаем. Думаю, что именно Лукашенко стал инициатором отправки китайских войск в Беларусь для проведения этих тренировок. Таким образом Лукашенко пытается показать, что с ним, мол, дружит целый Китай, и он не изгнанник", - говорит аналитик.

видео дня

Ступак отмечает, что в проведении китайско-белорусских учений заинтересована прежде всего Беларусь.

"Лукашенко очень комплексует из-за низкого уровня боеспособности своих сил безопасности, в частности спецназа и армии. Ведь тренировки того же белорусского спецназа, которые включают разбивание головой шифера, прыжки через горящие кольца и другие странные действия, выглядят смешно. Возможно, лет 10 назад это было бы впечатляюще, но сейчас, когда идет война, во время которой украинская и, к сожалению, российская армии показывают, как они умеют воевать, действия белорусов выглядят нелепо", - подчеркивает он.

Кроме того, отмечает военный аналитик, в Беларуси наблюдают, как украинцы и россияне получают военный опыт, поляки тренируются и закупили на 15 млрд долларов технику и амуницию, а страны Балтии строят долговременные огневые точки стоимостью в 60 млн евро.

"Минск это напрягает. Особенно в ситуации, когда последний более-менее серьезный военный опыт у белорусов был во времена Афганской кампании. А настоящий опыт ведения боевых действий - и вовсе во времена Второй мировой войны. Больше никакого военного опыта в армии Беларуси нет, поэтому Лукашенко так комплексует. Для тренировок своей армии белорусский диктатор еще в прошлом году выписал себе из России около 10 тысяч вагнеровцев, а теперь вот проводит учения с Китаем", - подытожил Иван Ступак.

Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Участие Беларуси в войне против Украины - что известно

Напомним, представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал ситуацию относительно возможных угроз со стороны Беларуси. Он сказал, что украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ.

ЦНС сообщал, что белорусские силовые ведомства, чтобы показать Китаю свою "силу", могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Кроме того, Беларусь 21 июня начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснулась подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

военные учения новости Беларуси Войска Беларуси Иван Ступак
Реклама

Главное за день

Нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен

Нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен

01:37 Политика
Орбану указали "место" в ЕС: появился жесткий ответ Мишеля на тайное письмо премьера

Орбану указали "место" в ЕС: появился жесткий ответ Мишеля на тайное письмо премьера

22:37 Мир
С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение

С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение

21:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против России 4922

Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против России

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать 3235

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой Армагеддон 2853

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой Армагеддон

РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий: ситуация на фронте 2391

РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий: ситуация на фронте

Последние новости

04:00

"Вы что тупые?": дочь путиниста Киркорова слетела с катушек

03:30

Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой

03:02

Неожиданный ответ: является ли игра в карты грехом - что написано в БиблииВидео

02:10

Войска Китая в Европе: где Пекин может разместить свою военную базу – мнение

01:44

Включают непонимание - реакция РФ на предложение Зеленского об участии в саммите

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристовЧто ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов
01:37

Нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен

01:30

Что будет с телом Шеннен Доэрти после смерти - необычный план покойной актрисы

00:52

Покушение на Трампа планировал ранее Иран - CNN

00:42

Популярный украинский блогер попал в базу Миротворца

Реклама
00:02

Очередной "шахед" залетел на Беларусь и взорвался

00:01

"Не надо касаться своим языком": телеведущий жестко припечатал путинистку Егорову

16 июля, вторник
23:22

Ростом в Киркорова: взрослый сын Стоцкой снова удивил похожестью на скандального певца

22:37

Орбану указали "место" в ЕС: появился жесткий ответ Мишеля на тайное письмо премьера

21:55

С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение

21:37

"Они почти не живут вместе": родственник Пугачевой рассказал о катастрофе ее брака с Галкиным

21:36

Лишить всех наград предателей - Зеленский внес законопроект в Раду

21:26

ВСУ вышли из двух населенных пунктов: позиции было удержать невозможно

21:10

Только не в мусор: для чего хитрые дачники разбрасывают по саду кожуру с апельсина

21:09

Стало известно, когда Руслан Ханумак на самом деле сбежал в США - СМИ

21:02

Mirage-2000-5 - когда Украина получит лучшие истребители чем F-16

Реклама
20:40

Разница в выстрелах сократилась, Россия почувствовала "снарядный голод" - СМИ

20:26

Град, шквалы и грозы: в Украину скоро придет похолодание

20:14

За считанные секунды и прямо в магазине: как распознать несвежее куриное мясоВидео

19:47

Мощные взрывы в Мариуполе: Сирский показал, как россияне сбили "все ATACMS"Видео

19:36

График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

19:03

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой АрмагеддонВидео

19:00

Сценарий Крыма против стран Балтии: пойдет ли НАТО ва-банкмнение

18:55

Самый большой страх для комаров и мух: ТОП-4 растения, которые отпугивают насекомых

18:32

РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий: ситуация на фронте

18:21

Очистите дом от негатива: что нужно выбросить 17 июля - приметы

17:48

Скрытая функция: для чего нужна щель между корпусом и подошвой утюга

17:45

Опасная жара: что спасает от солнечного удара - важные правилаВидео

17:33

В эту игру можно играть вдвоем: ряд регионов РФ накрыл мощный блэкаут, был "хлопок"

17:13

Тайна раскрыта: почему на самом деле в СССР запретили кетчуп и при чем здесь СШАВидео

16:47

Раскрыт худший сценарий для Киева в случае подрыва дамбы ГЭС

16:40

Анастасия Foxy сделала аборт от Мурата Налчаджиоглу и подтвердила расставание

16:13

Как удалить пятна на кастрюле из нержавейки: 3 простых средства

16:00

Зеленский собрал командование: раскрыты проблемы войска

15:50

Рада одобрила освобождение от пошлин и НДС для оборудования: что известно

15:46

"Холостяк" Терен раскрыл подробности своих последних отношений

Реклама
15:43

Нужна всего 1 таблетка: как быстро отбелить белые носки

15:35

Только дай повод: 3 самых ревнивых знака зодиака

15:28

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать

15:20

Украина будет переводить часы или нет: Рада приняла решающий закон

15:15

И писка не услышите: 4 способа избавиться от комаров в доме

15:09

Нардепа Безуглую внесли в базу центра "Миротворец": что стало причиной

15:05

У оккупантов есть козырь: Братчук назвал главную цель летнего наступления РФ

14:59

Маша Ефросинина рассказала, за чем скучает на отдыхе

14:17

В этом им нет равных: топ знаков зодиака, что чаще всего изменяют - исследование

14:14

Сценарий войны РФ с НАТО: с какого направления может ударить Москва – мнение

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять