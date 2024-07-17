Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой

Ступак отмечает, что в проведении китайско-белорусских учений заинтересована прежде всего Беларусь.

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Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Китай и Беларусь проводят военные учения у границ Польши. В Минске эти маневры назвали "антитеррористической тренировкой" совместной китайско-белорусской группировки, а в Пекине заявили, что мероприятие не направлено против каких-либо государств. В интервью Главреду военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак рассказал, какова реальная цель этих учений.

По его словам, Беларусь преследует две цели: провести тренировку своих войск совместно с таким солидным партнером, как Китай, и наладить отношения с Пекином.

"Лукашенко всячески выгибается в дугу, подпрыгивает и приседает, поскольку для него очень важно быть рядом с Китаем. Думаю, что именно Лукашенко стал инициатором отправки китайских войск в Беларусь для проведения этих тренировок. Таким образом Лукашенко пытается показать, что с ним, мол, дружит целый Китай, и он не изгнанник", - говорит аналитик. видео дня

Ступак отмечает, что в проведении китайско-белорусских учений заинтересована прежде всего Беларусь.

"Лукашенко очень комплексует из-за низкого уровня боеспособности своих сил безопасности, в частности спецназа и армии. Ведь тренировки того же белорусского спецназа, которые включают разбивание головой шифера, прыжки через горящие кольца и другие странные действия, выглядят смешно. Возможно, лет 10 назад это было бы впечатляюще, но сейчас, когда идет война, во время которой украинская и, к сожалению, российская армии показывают, как они умеют воевать, действия белорусов выглядят нелепо", - подчеркивает он.

Кроме того, отмечает военный аналитик, в Беларуси наблюдают, как украинцы и россияне получают военный опыт, поляки тренируются и закупили на 15 млрд долларов технику и амуницию, а страны Балтии строят долговременные огневые точки стоимостью в 60 млн евро.

"Минск это напрягает. Особенно в ситуации, когда последний более-менее серьезный военный опыт у белорусов был во времена Афганской кампании. А настоящий опыт ведения боевых действий - и вовсе во времена Второй мировой войны. Больше никакого военного опыта в армии Беларуси нет, поэтому Лукашенко так комплексует. Для тренировок своей армии белорусский диктатор еще в прошлом году выписал себе из России около 10 тысяч вагнеровцев, а теперь вот проводит учения с Китаем", - подытожил Иван Ступак.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Участие Беларуси в войне против Украины - что известно

Напомним, представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал ситуацию относительно возможных угроз со стороны Беларуси. Он сказал, что украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ.

ЦНС сообщал, что белорусские силовые ведомства, чтобы показать Китаю свою "силу", могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Кроме того, Беларусь 21 июня начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснулась подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

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