Удар по базе 'Шахедов' в Ейске: известно, удастся ли РФ возобновить учения

Во время удара по базе "Шахедов" в российском городе Ейск там, вероятно, находились оккупанты, которые могли обучать других использовать дроны этих типов. Вполне возможно, что после этого инцидента страна-агрессор Россия будет вынуждена снова приглашать к себе инструкторов из Ирана. Такое мнение высказал эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев 24".
"На самом деле был найден объект, на котором находилось определенное количество людей, и здесь следует отметить, что люди, которые учили других военных использовать эти БПЛА, тоже были обучены. И вспомните, когда приезжали специалисты из Ирана и обучали российских военных, как использовать эти БПЛА", - сказал аналитик.
Он отметил, что "когда потеряны основные инструкторы, которые могли учиться, скорее всего, что сейчас Россия будет вынуждена снова просить иранских инструкторов приехать для того, чтобы возобновить обучение".
Кто такой Анатолий Храпчинский?
Анатолий Храпчинский - заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.
Удар по Ейску - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 июня в стране-агрессоре РФ заявили, что город Ейск в Краснодарском крае массово атакуют дроны - там расположен военный аэродром, с которого оккупанты активно бомбят Украину.
По предварительным данным, был прилет в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859).
Известно, что российские оккупанты потеряли более 100 дронов, а также инструкторов и технический персонал в результате ударов ВСУ по полигону 726-го учебного центра ПВО в Ейске Краснодарского края.
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