Удар по базе 'Шахедов' в Ейске: известно, удастся ли РФ возобновить учения

Россия будет вынуждена снова просить иранских инструкторов приехать для того, чтобы возобновить учения, говорит эксперт.

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Удар по базе "Шахедов" в Ейске / коллаж: Главред, фото: Google maps, ua.depositphotos.com

Во время удара по базе "Шахедов" в российском городе Ейск там, вероятно, находились оккупанты, которые могли обучать других использовать дроны этих типов. Вполне возможно, что после этого инцидента страна-агрессор Россия будет вынуждена снова приглашать к себе инструкторов из Ирана. Такое мнение высказал эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев 24".

"На самом деле был найден объект, на котором находилось определенное количество людей, и здесь следует отметить, что люди, которые учили других военных использовать эти БПЛА, тоже были обучены. И вспомните, когда приезжали специалисты из Ирана и обучали российских военных, как использовать эти БПЛА", - сказал аналитик.

Он отметил, что "когда потеряны основные инструкторы, которые могли учиться, скорее всего, что сейчас Россия будет вынуждена снова просить иранских инструкторов приехать для того, чтобы возобновить обучение".

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский - заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

Удар по Ейску - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 июня в стране-агрессоре РФ заявили, что город Ейск в Краснодарском крае массово атакуют дроны - там расположен военный аэродром, с которого оккупанты активно бомбят Украину.

По предварительным данным, был прилет в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859).

Известно, что российские оккупанты потеряли более 100 дронов, а также инструкторов и технический персонал в результате ударов ВСУ по полигону 726-го учебного центра ПВО в Ейске Краснодарского края.

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