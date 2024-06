Возродили со времен Второй мировой: РФ могла сформировать новую армию для войны в Украине

Страна-агрессор Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 25 июня.

Эксперты ISW отметили, что представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что российские военные намерены перебросить на харьковское направление части "9-й мотострелковой бригады 51-й армии".

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин также сообщил, что российские войска намерены перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на Харьковское направление, чтобы компенсировать тяжелые российские потери.

Недавно ISW получила сообщение о том, что российские военные перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление, но не зафиксировала никаких сообщений о российской "51-й армии".

В ISW отметили, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной, возможно, еще со времен Второй мировой войны, "51-й армии".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.