Возродили со времен Второй мировой: РФ могла сформировать новую армию для войны в Украине

Российская оккупационная армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня.

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РФ могла сформировать новую армию для войны в Украине - ISW / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Страна-агрессор Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 25 июня.

Эксперты ISW отметили, что представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что российские военные намерены перебросить на харьковское направление части "9-й мотострелковой бригады 51-й армии".

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин также сообщил, что российские войска намерены перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на Харьковское направление, чтобы компенсировать тяжелые российские потери.

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Недавно ISW получила сообщение о том, что российские военные перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление, но не зафиксировала никаких сообщений о российской "51-й армии".

В ISW отметили, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной, возможно, еще со времен Второй мировой войны, "51-й армии".

"Российская армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня, и ссылка украинских источников на "51-ю армию" может быть ранним индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Силы обороны Украины смогли восстановить некоторые утраченные позиции и контратаковать в городе Волчанск Харьковской области.Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 24 июня.

На Харьковщине в районе населенного пункта Липцы все еще продолжаются боевые действия, однако ни о каких прорывах оккупантов речь не идет. А Силы Обороны успешно контратакуют, что позволяет постепенно отбивать позиции у армии РФ. Об этом 25 июня рассказал депутат Харьковского городского совета Артем Ревчук.

Представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх заявил, что стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не может продвигаться дальше. Войска РФ теряют личный состав в безуспешных атаках.

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