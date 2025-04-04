Сын Анастасии Заворотнюк перестал выходить на связь - росСМИ

Майкл не появлялся в общественности после похорон мамы.

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Сын Анастасии Заворотнюк - куда пропал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Заворотнюк, Анастасия Заворотнюк

Кратко:

Сын Анастасии Заворотнюк не любит публичность

Майкл не появляется в Сети

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая поддерживала политику диктатора Путина, умерла в мае 2024 года из-за онкозаболевания.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, родственники актрисы уже продолжили жить, как раньше, а вот ее сын Майкл не выходит на связь.

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Стоит отметить, что парень и до этого не любил публичность, в отличии от сестры Анны, которая активно ведет блог и делится подробностями своей жизни.

Майкл занимается репетиторством / фото: instagram.com, Анастасия Заворотнюк

Известно, что Майкл окончил международно-правовой факультет МГИМО в 2023 году, преподает уроки игры на гитаре, у него есть возлюбленная София и он с ней живет.

А вот Анна Заворотнюк замужем и сейчас беременна, девушка много времени проводит за границей, поскольку ее муж работает в Дубае.

Анна Заворотнюк ожидает первенца / фото: instagram.com, Анна Заворотнюк

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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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