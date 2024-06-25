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"Ситуация складывается в нашу пользу": ВСУ возвращают территории Харьковской области

Анна Косик
25 июня 2024, 11:22
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ВСУ продолжают мощные контратаки на Харьковщине, поэтому постепенно инициатива переходит на нашу сторону, что способствует будущему освобождению захваченных территорий.
ВСУ
ВСУ контратаками постепенно отбивают захваченные врагом территории Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБ, Генштаб ВСУ

На Харьковщине в районе населенного пункта Липцы все еще продолжаются боевые действия, однако ни о каких прорывах оккупантов речь не идет. А Силы Обороны успешно контратакуют, что позволяет постепенно отбивать позиции у армии РФ.

Как рассказал депутат Харьковского городского совета Артем Ревчук в эфире Еспресо, в направлении Липцев сейчас ситуация складывается в пользу ВСУ. Он также отметил недавние кадры с российским военнопленным, который рассказал о посадках у Липцов, усеянных уничтоженными оккупантами.

ВСУ продолжают действовать в направлении зачистки территорий Харьковщины, что позволит не только очистить регион от вражеских войск, но и восстановить безопасность как и для Харькова, так и для маленьких поселков.

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"Я надеюсь, что мы сможем освободить захваченную врагом территорию Харьковщины. Впрочем, нам нужно думать не только о границе Харьковской области, но и о том, как создать безопасную зону для наших граждан. Это касается как Харькова, так и маленьких городков и поселков Харьковщины", - сказал Ревчук.

Кто такой Артем Ревчук?

Артем Ревчук - депутат Харьковского городского совета 8 созыва, заместитель председателя постоянной комиссии Харьковского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Напомним, Силы обороны Украины смогли восстановить некоторые утраченные позиции и контратаковать в городе Волчанск Харьковской области.

Накануне Вооруженные силы Украины разбили захватнические планы российских оккупантов на севере Харьковской области. Они несут огромные потери в живой силе, бронетехнике, в вооружении.

Стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не может продвигаться дальше. Войска РФ теряют личный состав в безуспешных атаках.
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