РФ хотела бить по Харькову из пушек: ВСУ разбили 40-тысячную группировку врага

Вооруженные силы Украины разбили захватнические планы российских оккупантов на севере Харьковской области, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.
"Если совсем коротко — это крах российских надежд", — подчеркнул он в эфире телеканала FreeДом.
Эксперт напомнил о том, что россияне ранее сосредоточили только в Белгородской области 40-тысячную группировку войск, чтобы гарантированно взять под контроль Волчанск на Харьковщине и выйти на дальность прямого артиллерийского выстрела в пригород Харькова.
Он говорит, что в феврале 2022 года вражеская 40-тысячная группировка смогла дойти почти до пригородов Киева, поэтому оккупанты надеялись повторить операцию на Харьковском направлении.
Собеседник пояснил, что ВСУ заблаговременно создали на Харьковщине инженерные фортификации, оперативно перебросили дополнительные ресурсы и пополнили запасы масштабными поставками боеприпасов.
"Мартиролог российских потерь растет. Они несут огромные потери в живой силе, бронетехнике, в вооружении. Причем не только тех сил и средств, которые находится на территории нашей страны, и в рамках превентивной деятельности украинская армия имеет возможность наносить удары по территории Российской Федерации на глубину до 100 километров", — добавил Селезнев.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Бои на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.
Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.
Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.
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