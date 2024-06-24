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"Тяжелые уличные бои": в ВСУ опровергли захват россиянами Новоалександровки

Юрий Берендий
24 июня 2024, 08:46обновлено 24 июня, 09:19
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В ВСУ отметили, что россияне смогли захватить лишь часть Новоалександровки, однако украинские военные проводят меры для возвращения контроля над поселком.
'Тяжелые уличные бои': в ВСУ опровергли захват россиянами Новоалександровки
Россияне давят на позиции ВСУ в Новоалександровке, однако поселок полностью не оккупирован / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили о полной оккупации российскими оккупантами поселка Новоалександровка в Донецкой области, однако в ВСУ опровергают данную информацию. Об этом сообщает пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook.

Военные отмечают, что россияне не осуществляют полный контроль над населенным пунктом, однако значительная часть Новоалександровки остается оккупированной врагом.

"Сейчас на его улицах идут тяжелые бои. Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", - говорится в сообщении.

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В 110 бригаде добавили, что украинские военные принимают соответствующие меры для того, чтобы выбить россиян из пределов населенного пункта Новоалександровка.

"Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - резюмировали в бригаде.

Что известно о 110-й ОМБр?

110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - что известно о наступлении РФ на Востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 июня российские оккупанты смогли полностью оккупировать населенный пункт Новоалександровка в Донецкой области. По данным мониторингового ресурса DeepState, враг пытается закрепиться на западных окраинах поселка.

Ситуация на востоке Украины будет оставаться сложной еще как минимум месяц, однако "Армагеддона" не произойдет, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Разрешение США наносить удары американским оружием по военным целям на территории Российской Федерации привело к срыву наступления 90-тысячной группировки РФ на Харьковщину. Одобрение США наносить удары по РФ было предоставлено в момент, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины, сообщает Associated Press.

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