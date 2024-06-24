'Тяжелые уличные бои': в ВСУ опровергли захват россиянами Новоалександровки

В ВСУ отметили, что россияне смогли захватить лишь часть Новоалександровки, однако украинские военные проводят меры для возвращения контроля над поселком.

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Россияне давят на позиции ВСУ в Новоалександровке, однако поселок полностью не оккупирован / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили о полной оккупации российскими оккупантами поселка Новоалександровка в Донецкой области, однако в ВСУ опровергают данную информацию. Об этом сообщает пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook.

Военные отмечают, что россияне не осуществляют полный контроль над населенным пунктом, однако значительная часть Новоалександровки остается оккупированной врагом.

"Сейчас на его улицах идут тяжелые бои. Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", - говорится в сообщении. видео дня

В 110 бригаде добавили, что украинские военные принимают соответствующие меры для того, чтобы выбить россиян из пределов населенного пункта Новоалександровка.

"Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - резюмировали в бригаде.

Что известно о 110-й ОМБр? 110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 июня российские оккупанты смогли полностью оккупировать населенный пункт Новоалександровка в Донецкой области. По данным мониторингового ресурса DeepState, враг пытается закрепиться на западных окраинах поселка.

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