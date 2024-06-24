У РФ есть продвижение возле четырех населенных пунктов: в DeepState раскрыли детали

Российские оккупанты продвинулись в Новоалександровке, Соколе и возле других населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState.
"Враг продвинулся в Новоалександровке, Соколе, у Новопокровского и Владимировки", - говорится в сообщении.
Ранее в DeepState сообщали, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Что говорят в Генштабе ВСУ
Утром в понедельник, 24 июня, в Генштабе ВСУ уточнили, что, как и в предыдущие сутки, армия РФ сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении.
"Российские захватчики в эти сутки предприняли 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из Очеретиного района. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка", - говорится в сообщении.
"Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян в глубь украинской территории", - добавили в Генштабе.
Бои в Донецкой области
Российские оккупанты захватили поселок Шумы в Бахмутском районе Донецкой области. Населенный пункт россияне взяли под контроль вечером 21 июня. Информацию об этом обнародовали аналитики DeepState.
22 июня в DeepState сообщили, что российские оккупационные войска значительно усилили давление на позиции Сил обороны Украины в районе города Торецк Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, враг на этом направлении смог захватить населенный пункт Шумы.
Ситуация в Донецкой области очень напряженная, особенно сложно на Покровском направлении, где ежедневно происходят десятки атак со стороны российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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