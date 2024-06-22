РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

На Покровском направлении ситуация для украинских защитников остается самой горячей, сообщили в Гернштабе ВСУ.

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Россия оккупировала Шумы / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты DeepState

Российские оккупанты захватили поселок Шумы в Бахмутском районе Донецкой области. Населенный пункт россияне захватили вечером. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Шумы и продвинулся в Соколе и Северном", - отметили в сообщении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не подтверждал эту информацию в сводке, но отметил, что самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Россияне не оставляют попыток вклиниться в боевые порядки ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Евгеновка, Сокол и Новоселовка Первая.

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Наибольшую активность враг сохраняет со стороны Очеретино, где произошло две трети боевых столкновений, и сейчас продолжаются штурмовые действия оккупантов.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в вечернем видеообращении 21 июня, что ситуация в Донецкой области чрезвычайно тяжелая, особенно на Покровском направлении. Там ежедневно происходят десятки атак российских оккупантов.

Также в Харьковской области украинские защитники нанесли значительные потери оккупантам и заставили их приостановить наступление. ВСУ также сломали планы врага по захвату Боровой, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, ближайшая задача россиян - выйти к участку Чернещина - Першотравневое с последующим захватом села Боровая. Оккупанты планируют повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем на Першотравневое-Чернещина.

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