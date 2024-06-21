'У РФ исчерпываются последние запасы': Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

У РФ не хватает техники, поэтому оккупанты берут ту, которой по 50-60 лет. Но экономических перспектив и возможностей воевать у России становится все меньше.

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Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Страна-агрессор Россия будет иметь возможность воевать еще в течение полутора-двух лет, учитывая продолжение санкций и нынешнее состояние экономики РФ.

У россиян уже не хватает военной техники для войны, поэтому оккупанты вытаскивают из запасов ту, которой по 50-60 лет. Об этом сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко во время чата на Главреде.

"Исходя из нынешней экономической ситуации и продолжения санкций, у России максимум полтора-два года возможностей воевать. На днях я видел "видосик", как из Сибири на запад тянут Т-60. Это - раритеты, которые могут быть разве что в музеях. На них варят "мангалы" и будут использовать такую технику", - отметил дипломат.

По его словам, это означает, что у России исчерпываются последние запасы.

"Как можно рассчитывать на победу в войне, если ты пользуешься оружием, которому 50-60 лет, которое может несколько раз стрельнуть и на том закончить свое существование? Сколько надо танкистов, чтобы постоянно обновлять парк уничтоженных старых танков, БМП и так далее?", - сказал Огрызко.

Кроме этого, экономическая ситуация в РФ становится всё более угрожающей, отметил дипломат. По его словам, если санкции США против Китая начнут работать, несмотря на идеологическое и партаппаратное давление на бизнес далеко не все китайские фирмы захотят играть в такие игры, потому что они будут просто уничтожены американцами.

"Поэтому экономических перспектив у России становится всё меньше, а, следовательно, и меньше возможностей воевать", - подытожил Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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