В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

На месте атаки дронов возник пожар, площадь которого составила около 400 квадратных метров.

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Дроны поразили здания нефтебазы / Колаж: Главред, фото: Радио Свобода

В ночь на 20 июня Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. В результате атаки значительные повреждения получили здания нефтебазы. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Дронами украинские защитники атаковали нефтебазу в поселке Енем, которая принадлежит компании "Лукойл Югнефтепродукт". На снимках со спутника видно, что в результате атаки было разрушено по меньшей мере одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами резервуары с топливом не пострадали.

Российская нефтебаза до атаки дронами / Фото: Радио Свобода

Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщил, что в результате атаки возник пожар. По его словам, пламя охватило площадь в 400 квадратных метров.

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Российская нефтебаза после атаки дронов / Фото: Радио Свобода

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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Как сообщал Главред, 20 июня губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров заявил, что дроны ударили по Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе. В результате этого загорелся резервуар.

Также позже стало известно, что в ночь на 20 июня дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее. Поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазу "Энемская" и ООО "Лукойл-Югнафтопродукт".

Кроме этого, в ночь на 21 июня город Ейск в Краснодарском крае РФ, где расположен военный аэродром, подвергся массовой атаке дронов, что вызвало мощный пожар. Взрывы были слышны также в Краснодаре, Северском районе, Енеме в Адыгее и Волгограде.

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