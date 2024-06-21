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"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

Алексей Тесля
21 июня 2024, 13:23
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Кирилл Буданов говорит, что он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.
Буданов, ВСУ
Кирилл Буданов высказался по поводу вероятности завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главное управление разведки

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал вероятный сценарий окончания войны в Украине.

"Здесь невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии — все это не сработает. Здесь должна быть поставлена точка, один раз и навсегда", - подчеркнул он в ходе онлайн-лекции для слушателей программы подготовки Senior Executive Fellows Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, сообщает пресс-служба ГУР.

Начальник ГУР уверен, что преодолеть разрушительный эффект пропаганды Кремля внутри РФ сможет либо определенная форс-мажорная ситуация, либо очень длительная системная работа, которая может дать результат лишь через несколько десятилетий.

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"Для Путина наиболее важно – это внутренняя стабильность, поэтому на вопросы контроля за СМИ, вопросы работы с социумом, контроля масс и т.д. они тратят все, что только возможно даже представить – не только средства. Это, кстати, один из основных аспектов почему РФ не идет на новую открытую волну мобилизации. Руководство России боится негативного восприятия в социуме. Скорее всего, так и будет, если они это сделают", - не исключил он.

Вместе с тем главный военный разведчик Украины пояснил, что в рамках противостояния с агрессивной Россией он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.

"В настоящее время есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины — яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более или менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - добавил Буданов.

Что Буданов раньше говорил о сроках завершения войны

В апреле 2023 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне. На вопрос о том, когда закончится война, Буданов сказал: "В очень-очень близком будущем".

Таже Буданов говорил, что единственный возможный вариант завершения войны - это возвращение к админграницам 1991 года.

В октябре Буданов изменил свой прогноз и сказал, что война в Украине не закончится в 2023 году. По его словам, Украина "выбилась из графика".

Также глава ГУР прогнозировал, что украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже весной 2024.

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление, - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Буданов.

В феврале 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

В интервью CNN он заявил, что "ближайшие полгода на фронте будут интересными, поскольку поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", а Украина будет восстанавливать справедливость.

Сценарии завершения войны - главные новости по теме

Ранее диктатор Владимир Путин разразился "условием" завершения войны. Президент РФ намерен продолжать агрессивную войну против Украины, если Китай и Запад не отреагируют на его так называемую инициативу.

Напомним, Украина не может позволить себе сценарий заморозки войны, сказал президент Владимир Зеленский. Такой шаг означал бы, что воевать придется будущим поколениям украинцев.

Нельзя идти на заморозку войны, иначе Путин воспользуется паузой и снова нападет, отметил Владимир Зеленский. Сейчас у России проблемы с ракетами, снарядами и военными, поэтому ей нужен "перерыв" перед повторением военной агрессии.

Как сообщалось ранее, США ищут приемлемое завершение войны. Потенциальными посредниками в переговорах России и Украины может стать Саудовская Аравия, Турция и Ватикан.

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