Россию посадят за стол - на Саммите мира хотят озвучить решение о переговорах

Саммит, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня при участии почти 100 стран мира, имеет цель начать обсуждение мирного процесса. Украина при этом не приглашала на мероприятие Российскую Федерацию. Однако в распоряжение "Радио Свобода" попал проект коммюнике с интересными деталями.
Если лидерам удастся достичь договоренностей по ядерной и продовольственной безопасности, возвращению военнопленных и похищенных детей, то речь может зайти о будущих мирных переговорах, где будут привлечены "представители всех сторон", говорится в выводах саммита мира в Швейцарии.
Важно подчеркнуть, что документ пока не является окончательным и его текст еще может быть изменен перед одобрением. Но в проекте настаивают - мир возможен только в случае привлечения всех сторон конфликта.
"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили принять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в документе.
Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
Участие стран в Саммите мира в Швейцарии
Напомним, количество стран и организаций, которые подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось. Из 93 стран, которые ранее подтвердили свое участие, сейчас готовы прибыть только 78.
Накануне выяснилось, что Владимир Зеленский "горько разочарован" отказом официального Пекина принять участие в проведении Глобального саммита мира, который пройдет в ближайшие дни в Швейцарии.
Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия может принять участие в конференции, которая состоится по итогам Саммита мира.
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