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Россию посадят за стол - на Саммите мира хотят озвучить решение о переговорах

Анна Косик
12 июня 2024, 16:50
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На Саммите мира речь может зайти о переговорах с Россией. Пока окончательно это не утверждено, однако в документе мероприятия появились интересные формулировки.
Владимир Зеленский, Эрик Нуссбаумер, Ева Герцог, флаг РФ
Во время Саммита мира лидеры могут обсудить вопрос переговоров с Россией / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, flickr

Саммит, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня при участии почти 100 стран мира, имеет цель начать обсуждение мирного процесса. Украина при этом не приглашала на мероприятие Российскую Федерацию. Однако в распоряжение "Радио Свобода" попал проект коммюнике с интересными деталями.

Если лидерам удастся достичь договоренностей по ядерной и продовольственной безопасности, возвращению военнопленных и похищенных детей, то речь может зайти о будущих мирных переговорах, где будут привлечены "представители всех сторон", говорится в выводах саммита мира в Швейцарии.

Важно подчеркнуть, что документ пока не является окончательным и его текст еще может быть изменен перед одобрением. Но в проекте настаивают - мир возможен только в случае привлечения всех сторон конфликта.

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"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили принять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в документе.

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Участие стран в Саммите мира в Швейцарии

Напомним, количество стран и организаций, которые подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось. Из 93 стран, которые ранее подтвердили свое участие, сейчас готовы прибыть только 78.

Накануне выяснилось, что Владимир Зеленский "горько разочарован" отказом официального Пекина принять участие в проведении Глобального саммита мира, который пройдет в ближайшие дни в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия может принять участие в конференции, которая состоится по итогам Саммита мира.

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