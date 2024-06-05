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Единственная справедливая формула: в МИД ответили на мирный план Китая

Anna Voitanovych
5 июня 2024, 11:54
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Украина видит возможность достижения мира при содействии Китая, однако лишь при одном условии.
МЗС, ВАН Ї, КНР
Украина ответила на мирный план Китая и заявление Ван И / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Википедия, Kremlin.ru

Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание слова главы МИД КНР Ван И относительно достижения мира с Россией.

Китай выражает уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран и стремится достичь мира.

В украинском ведомстве подчеркнули, что с такой позицией Китай должен был бы участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится на следующей неделе, а не "прилагать усилия, чтобы подорвать саммит", говорится в заявлении МИД.

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"Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности. На фоне четырех саммитов между Китаем и страной-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что именно Украина должна определять, каким должен быть мир, ведь в полной мере испытывает страдания от российской агрессии. поэтому единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира президента Владимира Зеленского.

Что известно о Министерстве иностранных дел Украины?

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является основным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Саммит мира в Швейцарии - что известно

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Россия пытается масштабно противодействовать проведению Саммита мира, инициированного Украиной.
Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил отказ президента США Джо Байдена участвовать в глобальном Саммите мира, инициированном Владимиром Зеленским. Он назвал "качелями" нынешнее положение дел и заверил, что Украине и США удастся достичь договоренностей.
По информации Financial Times, Соединенные Штаты подготовили двусторонние "гарантии безопасности" для Украины, включая военную подготовку, обмен разведданными и финансовую помощь.

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