УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Начало завершения войны": Стефанишина рассказала о плане восстановления мира

Мария Николишин
28 мая 2024, 16:37
161
Только по результатам саммита будет понятно, какой может быть следующая встреча, говорит Стефанишина.
'Начало завершения войны': Стефанишина рассказала о плане восстановления мира
Саммит мира может стать первой площадкой, которая поможет завершить войну / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Саммит мира станет первой площадкой, которая поможет завершить войну в Украине. В будущем формат встречи лидеров может быть несколько изменен, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает 24 Канал.

Она подчеркнула, что эта встреча станет первой площадкой где лидеры официально будут обсуждать восстановление мира в Украине.

"Это начало большого политического измерения, завершение войны. Безусловно, будут определенные модификации и уже была анонсирована опция следующей встречи в одной из арабских стран", - сказала Стефанишина.

видео дня

Украинский министр называет Саммит мира "единственным новым инструментом, который позволяет завершить войну, не связывая себя определенными конвенционными механизмами".

Говоря о вероятном присутствии российской стороны на таком саммите в будущем, Стефанишина отмечает, что сейчас стоит сосредоточиться на организации встречи, которая состоится уже через 2 недели.

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы никакие российские дезинформационные кампании не имели успеха. Это и дискредитация украинской власти, и дискредитация формулы мира, и самого мирного саммита для того, чтобы это мероприятие не было успешным", - сказала она.

Стефанишина подчеркивает, что только по результатам саммита будет понятно, какой может быть следующая встреча. Впрочем, она призвала "не иметь иллюзии о том, что Россия не намерена вовлекаться в конструктивные переговоры".

Вице-премьер считает, что подрыв статуса легитимности президента Украины и альтернативные формулы мира, только растягивают повестку дня.

Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Глобальный саммит мира - последние новости

Напомним, Офис президента анонсировал проведение первого Саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. В мероприятии должны принять участие лидеры государств всех континентов. Цель саммита - обсуждение механизмов для завершения развязанной Россией войны против Украины и объединение мира вокруг формулы мира Киева, основанной на Уставе Организации объединенных наций.

Президент Украины Владимир Зеленский критически оценил вероятность, что президент США Джо Байден не будет присутствовать на Саммите мира.

Известно и то, что РФ боится проведения Глобального саммита мира, который запланирован в Швейцарии, поскольку Путин не ожидал, что так много стран будут в нем участвовать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Саммит мира
Реклама

Главное за день

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

18:15 Синоптик
Взрывы раздавались в двух областях: РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами

Взрывы раздавались в двух областях: РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами

17:48 Украина
Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске

Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске

16:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм 14854

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

За месяц произойдет переворот на фронте : полковник - о контрнаступлении ВСУ 6024

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

Изменял долгое время: в России распалась самая крепкая семейная пара 4870

Изменял долгое время: в России распалась самая крепкая семейная пара

Украину будет заливать : в каких регионах влупят грозовые дожди 3782

Украину будет "заливать": в каких регионах влупят грозовые дожди

Последние новости

18:23

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова

18:15

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

18:07

Невероятный результат: мужчина показал как вырастить куст малины из ягодыВидео

17:56

Умер легендарный журналист и основатель "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

17:50

Будет храниться всю зиму: совет, как заморозить смородину с сахаром в морозилке

Изменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - КлименкоИзменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - Клименко
17:48

Взрывы раздавались в двух областях: РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами

17:39

"Холостяк" Терен рассказал, у каких девушек нет шансов завоевать его сердце

17:33

Легенда киевского "Динамо" стал офицером Нацгвардии

17:27

"Нет признаков, что Путин прекратит войну": Столтенберг разнес заявления РФ о переговорах

Реклама
16:54

Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске

16:50

"Убивала всех": в террористической России Пугачеву обвинили в убийствах

16:42

ВСУ расширили плацдарм под Крынками: эксперт рассказал детали

16:38

На Оксану Билозир было совершено покушение - певица раскрыла детали

16:37

"Начало завершения войны": Стефанишина рассказала о плане восстановления мира

16:36

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат "серебряную" проблемуВидео

16:25

Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

16:02

Россияне изменили цель наступления на Юге: что известно о ситуации в Работино

15:47

Чтобы вкусная и не отравиться: как правильно выбрать черешню

15:42

Потап на борту самолета на русском признался в любви Украине

15:35

Смогут ли оккупанты пойти на Киев: генерал рассказал о подготовке наступления РФ

Реклама
15:17

"Собирают сборище": Зеленский жестко раскритиковал российский Саммит мира

15:15

Кофе "варять" или "заварюють": как правильно говоритьВидео

15:15

Участники популярной российской группы сменили гражданство

14:57

Неожиданное затишье: в ВСУ назвали причины уменьшения атак врага по Одессе

14:43

Поставка Украине истребителей Gripen: в Швеции объяснили причину задержки

14:19

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100%

14:06

Ударит жара с грозами: синоптик сказала, каким будет начало июня

13:51

Церковный праздник 29 мая: что категорически запрещено делать на мученицу Феодосию

13:50

"Чтобы война не шла десятилетия": Зеленский назвал два варианта победы Украины

13:48

"Путин будет аплодировать": Зеленский о вероятном отсутствии Байдена на Саммите

13:31

30 F-16 и 977 млн евро помощи: Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

13:19

РФ не ограничится Балтикой: где еще Кремль хочет изменить границы – эксперт

13:14

Тоня Матвиенко призналась, где находятся и что делают ее братья во время войны

12:58

Дискуссии излишни: министр Нидерландов сказала, сможет ли Украина ударить по РФ

12:39

Гении среди нас: 5 знаков зодиака из самым высоким IQ

12:35

Попал в крупные неприятности: молчун Игорь Николаев по уши в долгах

12:24

Умер легендарный украинский актер Богдан Козак

12:02

Изменял долгое время: в России распалась самая крепкая семейная пара

12:01

Военные просят исключить нардепов Порошенко из комиссии по фортификациям: "Вы за предыдущие не отсидели"

11:57

Сегодня Украину накроет пылевая буря: есть ли угроза для населения

Реклама
11:50

Поможет заснуть за 3 минуты: эксперт показала хитрый трюк

11:50

Сроки обновления данных в ТЦК могут измениться: в Раде есть новое предложение

11:37

"Не должны исключать": в Польше заговорили об отправке войск в Украину

11:29

"Я не хочу поливать медом": Лилия Ребрик призналась, какие сейчас у нее отношения с мужем

11:00

Террор набирает обороты: РФ хочет производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно - WSJ

10:55

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16: когда ждать первые самолеты

10:34

Погиб в "Эпицентре": нашли отца 8-летнего мальчика из Харькова, чье фото облетело СМИФото

10:30

Россия готовит наступление на востоке: в ВСУ назвали два опасных направленияВидео

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 мая: Драконам - невероятный день, Собакам - сплетни

10:17

"На аэродром прилетели в гости ATACMS": в Луганске прогремели мощные взрывы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять