'Начало завершения войны': Стефанишина рассказала о плане восстановления мира

Только по результатам саммита будет понятно, какой может быть следующая встреча, говорит Стефанишина.

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Саммит мира может стать первой площадкой, которая поможет завершить войну / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Саммит мира станет первой площадкой, которая поможет завершить войну в Украине. В будущем формат встречи лидеров может быть несколько изменен, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает 24 Канал.

Она подчеркнула, что эта встреча станет первой площадкой где лидеры официально будут обсуждать восстановление мира в Украине.

"Это начало большого политического измерения, завершение войны. Безусловно, будут определенные модификации и уже была анонсирована опция следующей встречи в одной из арабских стран", - сказала Стефанишина. видео дня

Украинский министр называет Саммит мира "единственным новым инструментом, который позволяет завершить войну, не связывая себя определенными конвенционными механизмами".

Говоря о вероятном присутствии российской стороны на таком саммите в будущем, Стефанишина отмечает, что сейчас стоит сосредоточиться на организации встречи, которая состоится уже через 2 недели.

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы никакие российские дезинформационные кампании не имели успеха. Это и дискредитация украинской власти, и дискредитация формулы мира, и самого мирного саммита для того, чтобы это мероприятие не было успешным", - сказала она.

Стефанишина подчеркивает, что только по результатам саммита будет понятно, какой может быть следующая встреча. Впрочем, она призвала "не иметь иллюзии о том, что Россия не намерена вовлекаться в конструктивные переговоры".

Вице-премьер считает, что подрыв статуса легитимности президента Украины и альтернативные формулы мира, только растягивают повестку дня.

Кто такая Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

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Глобальный саммит мира - последние новости

Напомним, Офис президента анонсировал проведение первого Саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. В мероприятии должны принять участие лидеры государств всех континентов. Цель саммита - обсуждение механизмов для завершения развязанной Россией войны против Украины и объединение мира вокруг формулы мира Киева, основанной на Уставе Организации объединенных наций.

Президент Украины Владимир Зеленский критически оценил вероятность, что президент США Джо Байден не будет присутствовать на Саммите мира.

Известно и то, что РФ боится проведения Глобального саммита мира, который запланирован в Швейцарии, поскольку Путин не ожидал, что так много стран будут в нем участвовать.

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