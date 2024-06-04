Украине нужно контрнаступать для сильных позиций на переговорах – Foreign Policy

В случае начала переговоров, Украине нужны более сильные позиции, которые может обеспечить новое контрнаступление ВСУ, заявил директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон.
Как пишет он в материале на Foreign Policy, Украине критически важны информационные успехи, которые будут подкреплены хоть чем-то на поле боя, ведь в последнее время ВСУ преследуют одни неудачи.
Он не исключает, что если ситуация в ближайшее время не изменится, Запад рано или поздно остановит или радикально уменьшит свою помощь. Поэтому демонстрация успехов необходима и для поддержания помощи, и для будущих переговоров.
Не исключается, что если Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, они могут закончиться для Украины территориальными потерями. Однако даже локальный успех на фронте, усиленный западной помощью, сможет усилить переговорную позицию Украины.
Сценарии завершения войны
При этом Менон спрогнозировал несколько возможных вариантов окончания этой войны.
- В ближайшее время РФ достигнет серьезных успехов на поле боя и навяжет Украине мирный договор на своих условиях: возьмет часть территорий, а остальную часть страны вернет в свою орбиту.
- ВСУ смогут отбить часть территории: по итогам мирного договора Украина войдет в ЕС и НАТО, но на ее территории не будут присутствовать военные из других стран.
- Никто не сможет достичь успехов на фронте: по итогам мирного договора Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием и не под влиянием РФ.
Окончание войны в Украине - последние новости по теме
Ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.
Напомним, Зеленский ранее предупредил о худшем сценарии окончания войны. Предупреждение президента прозвучало на фоне отказа Конгресса в течение нескольких месяцев принять пакет помощи.
Как сообщалось ранее, в Госдепе США сказали, какого окончания войны в Украине они ожидают. Спикер Госдепа подчеркнул, что позиция США относительно того, кого они хотят видеть победителем в этой войне, является четкой.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
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