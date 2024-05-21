"Банду обезглавят": неожиданный прогноз спецоперации по ликвидации Путина

В России могут начаться раскручиваться центробежные силы, не исключил Александр Сотник.

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Вряд ли можно наедятся на переворот в стране-агрессоре РФ в ближайшее время, заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Я бы не надеялся на то, что будет какой-то переворот Поскольку Россия превратилась в банду, с ней надо и поступать так, как с бандой: её нужно обезглавить и для этого провести некую спецоперацию по ликвидации Путина, а когда главаря не будет, будет не ясно, кому подчиняться", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Публицист считает, что в этом случае в России начнут раскручиваться центробежные силы и вся вертикаль начнёт дрожать и сыпаться.

"И получится такая турбулентность! А что будет твориться на фронтах! Там будет не ясно, кому теперь подчиняться, кто верховный главнокомандующий – нету. И всё посыплется, и этот бумеранг вернётся в Россию", - говорит он.

Вместе с тем собеседник напомнил о том, что СССР, который был гораздо крепче нынешней РФ, не выдержал краха афганской авантюры, поэтому можно предположить силу, когда "украинский бумеранг вернётся на родину".

"Он просто в клочья разорвёт эту территорию", - добавил Сотник.

Смотрите видео - интервью Александра Сотника Главреду:

Ранее в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.

Как известно, недавно Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина якобы произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Напомним, ранее Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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