"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский рассказал о том, как должна окончится война / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офис президента

Президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно того, каким образом Украина видит завершение войны, развязанной страной-агрессором РФ.

Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права указывать Украине, как именно должна закончится война. Такое мнение он высказал в Сингапуре в ходе конференции "Диалог Шангри-Ла".

По словам президента, никто не имеет права рассказывать украинцам, как должна закончиться эта война.

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"Она должна закончиться по закону, в соответствии с международным правом. По справедливости. И это непременно. Мы пригласили и Китай, и Бразилию, и все страны приглашаем", – напомнил также он.

Зеленский добавил, что Украина готова слышать мнения каждой из стран, но на своей платформе, которую организовавают вместе со швейцарской стороной.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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/ Главред

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