Оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали опасное направление

Ресурс DeepState сообщил об уточнении линии столкновения в Донецкой области.

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Стало известно о продвижении врага на фронте / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Российские оккупационные силы сумели продвинуться в Покровском районе Донецкой области.

О вражеском продвижении на Донбассе идет речь в сообщении ресурса DeepState.

Отмечается, что российские захватчики продвинулись в Красногоровке Донецкой области.

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"Враг продвинулся в Красногоровке, уточнена линия столкновения у Ивановского и Луговского", - говорится в сообщении.

При этом публикуется обновленная карта боевых действий.

/ deepstatemap.live

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Ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись в двух областях Украины. Военные аналитики отмечают продвижение врага в двух областях Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует у Купянска. Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в направлении Липцев.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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